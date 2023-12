Triumfator przyszłorocznych mistrzostw Europy w Niemczech może wzbogacić się nawet o 28,25 mln euro - poinformowała Europejska Unia Piłkarska (UEFA) po spotkaniu Komitetu Wykonawczego w Hamburgu. Taką kwotę mistrz uzyska, o ile wygra wszystkie trzy mecze fazy grupowej.

Maskotka Euro 2024 / FILIP SINGER / PAP/EPA

UEFA opublikowała szczegóły dotyczące premii, jakie wypłacane będą 24 uczestnikom Euro 2024. Za sam udział w turnieju finałowym federacje piłkarskie otrzymają 9,25 mln euro. Za zwycięstwo w fazie grupowej przyznawany będzie milion euro, a za remis - pół miliona.

Awans do 1/8 finału wiązać się będzie z premią w wysokości półtora miliona euro, do ćwierćfinału - 2,5 mln, do półfinału - czterech milionów. Drużynie pokonanej w finale przyznane zostanie pięć milionów euro, a jego zwycięzcy otrzymają osiem milionów.

"Kwota, która będzie rozdysponowana między uczestnikami, została ustalona na takim samym poziomie, jak na Euro 2020 - łączna pula wyniesie 331 milionów euro" - napisano.

Znanych jest na razie 21 z 24 reprezentacji, które zagrają w przyszłym roku w Niemczech. Trzy kolejne wyłonią marcowe baraże, w których weźmie udział Polska.

W Hamburgu UEFA potwierdziła ponadto, że losowanie grup Ligi Narodów 2024/25 odbędzie się 8 lutego 2024 roku w Paryżu.