Już 11 września mecze mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn przenoszą się do Trójmiasta. W Ergo Arenie odbędą się spotkania 1/8 i 1/4 tegorocznego turnieju. Mamy dla Was zaproszenia na mecze do Gdańska.

Zdj. ilustracyjne /VASSIL DONEV /PAP/EPA

