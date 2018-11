Syn słynnego kierowcy Formuły 1 Michaela Schumachera -19-letni Mick wystartuje w niemieckim zespole u boku czterokrotnego mistrza świata Sebastiana Vettela w pokazowych zawodach Race of Champions, które odbędą się po raz pierwszy w historii w Meksyku.

Mick Schumacher ma już sukcesy na swoim koncie / Uwe Anspach / dpa / PAP/DPA

Race of Champions to wydarzenie motoryzacyjne organizowane od 1988 roku dla kierowców wyścigowych i rajdowych. W tym roku miejscem spotkania będzie w dniach 19-20 stycznia Meksyk.

Syn siedmiokrotnego mistrza świata Formuły 1 Michaela Schumachera jest obecnie mistrzem Europy Formuły 3. Gdy rozpoczynał przygodę ze sportem motorowym, ścigał się pod panieńskim nazwiskiem matki - Betsch, obecnie startuje jako Mick Schumacher Junior. Zdobył tytuł mistrza Europy juniorów i wicemistrza świata w wyścigach kartingowych.



To dla mnie zaszczyt, że będą mógł startować w wyścigu, który tak bardzo lubił mój tata i to u boku takiego kierowcy, jak Sebastian. Będzie tam też wielu innych świetnych zawodników i cieszę się, że będę mógł się z nimi zmierzyć i lepiej poznać - powiedział młody Schumacher.



Mick towarzyszył ojcu w tragicznej w skutkach jeździe na nartach 29 grudnia 2013 r. w okolicach Meribel w Alpach. Słynny kierowca Formuły 1 przewrócił się i uderzył głową w skałę. Miał założony kask, ale siła uderzenia była tak duża, że doznał poważnego urazu mózgu. Przez kilka tygodni przebywał w śpiączce farmakologicznej w szpitalu w Grenoble. Następnie został przewieziony do kliniki uniwersyteckiej w Lozannie, gdzie go wybudzono. Od tego czasu jest pod opieką lekarzy w swojej posiadłości w Gland nad Jeziorem Genewskim, lecz o jego stanie zdrowia nic nie wiadomo.



