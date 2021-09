Ryszard Czarnecki wycofuje się z wyborów na prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Tę wiadomość przekazał właśnie na konferencji prasowej.

Ryszard Czarnecki / Wojciech Olkuśnik / PAP

W Warszawie trwa walne zgromadzenie delegatów Polskiego Związku Piłki Siatkowej, podczas którego ma zostać wybrany nowy prezes federacji.

Tuż po godz. 11 wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej ds. międzynarodowych Ryszard Czarnecki ogłosił, że "dla dobra polskiej siatkówki" wycofuje się z wyborów.

Dla dobra polskiej siatkówki rezygnuję z kandydowania. Czasem trzeba skasować własne ambicje. (...) Trzeba szukać tego, co łączy, a nie dzieli - zaznaczył Czarnecki.

Towarzyszył mu inny kandydat na szefa krajowej federacji Sebastian Świderski, który już wcześniej powtarzał w wywiadach, że jego celem jest zjednoczenie podzielonego środowiska.

W wyborach wystartuje więc sześciu kandydatów. Oprócz obecnego prezesa Jacka Kasprzyka, to także Sebastian Świderski, Konrad Piechocki, Witold Roman, Andrzej Lemek oraz Tomasz Paluch.

Ryszard Czarnecki jest europosłem Prawa i Sprawiedliwości od trzech kadencji. W kwietniu został wiceprezesem PZPS do spraw międzynarodowych. W połowie września z kolei kierownictwo PiS mianowało go pełnomocnikiem partii do spraw sportu.