Za chwilę początek finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. O trofeum powalczą Manchester City i Inter Mediolan. Spotkanie prowadzi Szymon Marciniak, arbiter grudniowego finału mundialu w Katarze.

Kibice przed finałem Ligi Mistrzów / DAVIDE CANELLA / PAP/EPA

Manchester City: Ederson; Bernardo Silva, Akanji, Ruben Dias, Ake, Grealish, Stones, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Haaland.

Ławka: Ortega, Carson, Walker, Phillips, Laporte, Alvarez, Sergio Gomez, Mahrez, Perrone, Foden, Palmer, Lewis.



Inter Mediolan: Onana, Dumfries, Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco, Calhanoglu, Barella, Brozović, Lautaro Martinez, Dzeko.

Ławka: Handanović, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, Mkhitaryan, D'Ambrosio, Skriniar, Lukaku.

Za faworyta uchodzi dziś Manchester City - uważany przez wielu ekspertów za najlepszy obecnie piłkarski zespół na świecie.



City to najsilniejsza drużyna na świecie. Ale my jesteśmy dumni, że zaszliśmy tak daleko. I zrobimy wszystko, aby zagrać jak najlepiej w meczu, w którym trzeba wykazać się niesamowitą koncentracją. Będziemy musieli ograniczyć nasze błędy i wykorzystać szanse, jakie stworzymy - zapowiedział trener Interu Simone Inzaghi.



Manchester City, w zgodnej opinii fachowców, miał trudniejszą drogę do finału. Wyeliminował m.in. wielkie europejskie firmy Bayern Monachium i Real Madryt, a wcześniej RB Lipsk. Szczególne wrażenie zrobiło zwycięstwo w półfinale u siebie 4:0 nad broniącymi trofeum "Królewskimi".



Natomiast Inter rywalizował z FC Porto, Benficą Lizbona i Milanem.



Podopieczni trenera Josepa Guardioli zdobyli już mistrzostwo i Puchar Anglii, ale włoski zespół też ma się czym pochwalić. Drużyna Inzaghiego zwyciężyła w 11 z ostatnich 12 meczów we wszystkich rozgrywkach, sięgnęła w tym czasie po Puchar Włoch. W Serie A Inter zajął trzecie miejsce.



Znacznie bardziej utytułowany w Lidze Mistrzów jest zespół z Mediolanu. Inter powalczy o czwarty triumf w tych rozgrywkach, licząc również z ich poprzednikiem - Pucharem Europy. Triumfował w 1964, 1965 i 2010 roku.



Natomiast Manchester City wciąż czeka na taki sukces. Blisko był w 2021 roku, ale - mimo dużej przewagi - uległ w finale Chelsea Londyn 0:1.



Wygranie Ligi Mistrzów to nasze marzenie. Nie liczy się to, kto jest uważany za faworyta. Ważna jest tylko teraźniejszość, te najbliższe 90 minut - zaznaczył Guardiola, który zasiądzie na ławce trenerskiej finalisty Champions League już po raz czwarty.

Sędzią finału jest Szymon Marciniak. To dopiero drugi arbiter w historii, który w jednym sezonie poprowadzi decydujące spotkania mistrzostw świata i Ligi Mistrzów. Pierwszym był w 2010 roku Howard Webb.