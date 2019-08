Tegoroczna, ósma już edycja Biegu Charytatywnego Fundacji Tesco cieszy się ogromnym zainteresowaniem biegaczy. Zapisało się już ponad 3000 osób. W porównaniu z ubiegłym rokiem wolne miejsca zapełniają się znacznie szybciej. Prym wiodą dzieci, które na dwa i pół tygodnia przed wydarzeniem wypełniły już listy startowe. Wszyscy chętni, którzy chcą wesprzeć tegoroczny cel biegu, cały czas mają możliwość, by to uczynić.

Czy można biegać i pomagać jednocześnie? Uczestnicy Biegu Charytatywnego Fundacji Tesco co roku udowodniają, że można, bawiąc się przy tym doskonale. Jego kolejna, 8. już edycja odbędzie się 31 sierpnia, w ostatnią sobotę wakacji. Celem tegorocznego biegu jest zebranie środków na zakup ultradźwiękowego noża do usuwania tkanek nowotworowych o nazwie CUSA. Sprzęt trafi do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, gdzie będzie pomagał leczyć małych pacjentów.

Nowe możliwości wsparcia

Jest dla nas bardzo istotne, by zaangażować wielu ludzi dobrej woli w 8. Bieg Charytatywny Fundacji Tesco - podkreśla dr hab. med. Maciej Kowalczyk, prezes Fundacji "O Zdrowie Dziecka", będącej beneficjentem tego wydarzenia.

Aparat będący na wyposażeniu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie pracuje już ponad 10 lat, wykonał około 400 zabiegów. Nowa CUSA ma znacznie większe możliwości. Będzie służyć przede wszystkim neurochirurgom do usuwania guzów mózgu, ale także chirurgom dziecięcym do operacji wątroby, trzustki czy nerek. Dlatego jako Fundacja "O Zdrowie Dziecka" podejmujemy intensywne działania, by zdobyć środki na zakup tego urządzenia. Są one szeroko zakrojone: rozmawiamy z wieloma środowiskami, organizacjami i osobami prywatnymi, by je zaangażować i zachęcić do wsparcia tegorocznego celu biegu. Mam jednak nadzieję, że najpoważniejsze wsparcie uzyskamy od Fundacji Tesco oraz uczestników i partnerów biegu.

W tym roku zostały udostępnione nowe możliwości dla wszystkich, którzy chcą wesprzeć tegoroczny cel, choć z różnych powodów - zdrowotnych, urlopowych, rodzinnych - nie mogą wziąć udziału w biegu. Mogą oni zrobić przelew, który zasili pulę środków zgromadzonych na zakup tego urządzenia. Wystarczy wejść na stronę www.bieg.fundacjatesco.pl/wplac i przekazać darowiznę na cel biegu.

Trwały ślad w szpitalu

Siedem poprzednich Biegów Charytatywnych pokazało, że zawsze możemy liczyć na ogromne wsparcie, zaangażowanie i życzliwość naszych uczestników, partnerów i wolontariuszy - zauważa Daria Kulińska, prezes zarządu Fundacji Tesco. - Ufamy, że w tym roku będzie podobnie z darczyńcami, którzy dołożą swoją cegiełkę do całej akcji. Symbolem 8. Biegu Charytatywnego jest ślad buta biegacza. Dlatego apelujemy do ludzi dobrej woli - pozostawmy trwały ślad

w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym z korzyścią dla najmłodszych pacjentów!

Na przestrzeni lat zmieniały się daty Biegu, co roku ustalany był inny cel, różna też była liczba biegaczy, ale jedno pozostało niezmienne - troska o podopiecznych szpitala. Bardzo namacalnym rezultatem trzech pierwszych biegów była gruntowna zmiana wystroju szpitalnych pomieszczeń. Przeprowadzono remont i doposażenie świetlicy w Klinice Onkologii i Hematologii (w 2012 r.), Klinice Neurologii Dziecięcej (w 2013 r.) oraz sali rehabilitacyjnej Zakładu Fizjoterapii (w 2014 r.). Kolejne biegi umożliwiły zakup niezbędnego sprzętu medycznego. W 2015 r. wyposażono Szpitalny Oddział Ratunkowy, w m.in. specjalistyczną wannę do mycia poparzonych pacjentów. W 2016 r. zakupiono innowacyjnego Prodrobota do rehabilitacji, a w 2017 r. - karetkę neonatologiczną "N", ratującą życie i zdrowie noworodków z Małopolski. Rok 2018 przyniósł coś wyjątkowego - pierwsze w Polsce nerkoserce o nazwie "CARPEDIEM" do dializy noworodków i dzieci.

Dzięki siedmiu dotychczasowym edycjom Biegu Charytatywnego Fundacja Tesco przekazała już ponad milion zł na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie. W biegach łącznie zaangażowanych było ponad 10 000 biegaczy, którzy przebiegli w sumie 57 154 km. Dzięki wsparciu uczestników, partnerów i wolontariuszy biegu, dzieci leczą się w przyjaznych warunkach i korzystają

z nowoczesnej aparatury.

Ostatnie wolne miejsca

8. Bieg Charytatywny Fundacji Tesco jest okazją do spróbowania swoich sił przez biegaczy zarówno profesjonalnych jak i amatorskich. Jest też świetną okazją do zabawy dla kibicujących im rodzin i przyjaciół. Wystartować będzie można w biegach: Głównym na dystansie 10 km, Rodzinnym o długości 3,5 km, Biegu na Szpilkach na 100 m i biegach dla dzieci. Swoich sił w biegu będą mogły spróbować również najmłodsze maluchy, dla których zostanie zorganizowany specjalny bieg bobasa. Każdy z pewnością znajdzie coś interesującego dla siebie - w miasteczku biegowym nie zabraknie pokazów, konkursów, degustacji i atrakcji promujących zdrowy tryb życia. Ostatnie wolne miejsca czekają na chętnych pod adresem www.bieg.fundacjatesco.pl.