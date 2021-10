Kacper Wróblewski (Skoda Fabia Rally2 Evo) wygrał Rajd Świdnicki-Krause, szóstą rundę samochodowych mistrzostw Polski. Liderem pozostał Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia Rally2 Evo), który w Świdnicy nie startował.

Kacper Wróblewski z pilotem Jakubem Wróblem (Skoda Fabia Rally 2 Evo) na trasie samochodowego Rajdu Świdnicki-Krause / Maciej Kulczyński / PAP

Drugie miejsce ze stratą 6,4 s zajął Wojciech Chuchała, w trzeci był Sylwester Płachytka (obaj Skoda Fabia Rally2 Evo) - strata 29,7 s.

Z dziewięciu rozegranych odcinków specjalnych Wróblewski wygrał cztery. To jego pierwsze zwycięstwo w karierze w rundzie RSMP.



Cztery odcinki wygrał także Chuchała, który na rundę przed końcem sezonu zachował jeszcze matematyczne szanse na tytuł.



Sporego pecha miał Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia Rally2 Evo), uważany przed startem, pod nieobecność Marczyka, za głównego kandydata do miejsca na podium. Już w sobotę na pierwszym ulicznym odcinku specjalnym w Świdnicy wpadł na krawężnik, urwał dwa tylne koła w samochodzie i zakończył jazdę.



Po sześciu rundach liderem RSMP jest Marczyk z dorobkiem 157 pkt. Lider nie startował w Świdnicy, gdyż w tym samym czasie jechał w rundzie mistrzostw Europy, Rajdzie Fafe w Portugalii.



Do rozegrania została ostatnia runda, zaplanowany w połowie października asfaltowy Rajd Koszyc na Słowacji.