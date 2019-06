28 czerwca rozpocznie się 76. Rajd Polski. Mamy dla Was wejściówki na tę wyjątkową imprezę!

Rajd Polski tuż, tuż. Sprawdź, jak zdobyć wejściówki! / Maciej Nycz / RMF FM

Jak zdobyć wejściówki na 76. Rajd Polski? Wystarczy zadzwonić na numer 12 20000 14 po godz. 12.





Chcesz zdobyć wejściówkę na Rajd Polski? Zadzwoń do nas! / Maciej Nycz / RMF FM

Harmonogram PZM 76. Rajdu Polski składa się z 15 odcinków specjalnych o łącznej długości blisko 202 km. Do rywalizacji zgłosiły się 102 załogi.



Po raz 50. jesteśmy w Mistrzostwach Europy. Żaden inny rajd nie może pochwalić się takim stażem w tym najstarszym cyklu rajdowym świata. Mamy imponującą liczbę zgłoszeń, która zrobi wrażenie zarówno na kibicach, jak i zawodnikach. Trzymam kciuki za zwycięstwo kierowcy z Polski - powiedział Michał Sikora, Prezes Polskiego Związku Motorowego.



Wideo youtube

Kacper Wróblewski przed Rajdem Polski: Nie myślę o wypadku z zeszłego roku Kacper Wróblewski rozpoczyna testy przed kolejną rundą Rajdowych Mistrzostw Polski, jaką jest Rajd Polski, który rozpocznie się w najbliższy weekend w Mikołajkach. Dla kierowcy jeżdżącego w Orlen Teamie pod patronatem RMF FM to wyjątkowy start. Pierwszy raz pojedzie na szutrze w samochodzie typu... czytaj więcej

W tym sezonie, po raz pierwszy od 2012 roku, polska załoga pojedzie w Rajdzie Polski z pierwszym numerem startowym. Będą to aktualni liderzy punktacji FIA ERC, czyli Łukasz Habaj i Daniel Dymurski. Mistrz Polski z sezonu 2015 skorzysta ze Skody Fabii R5. Czeską rajdówką wystartują także wiceliderzy tabeli - brytyjska załoga Chris Ingram/Ross Whittock, która do Habaja i Dymurskiego traci zaledwie punkt.

Chciałbym nawiązać do sukcesów moich poprzedników, ale muszę patrzeć na punktację całego sezonu. Najważniejsze jest, żeby na koniec stanąć na szczycie tabeli. Wygranie tego rajdu to moje marzenie i realnie mamy na to szansę - zapowiedział Łukasz Habaj. Mam plan taki, żeby od samego początku jechać szybkim i dobrym tempem, ale nie postawię wszystkiego na jedną kartę. Będziemy chcieli powalczyć, bo zwycięstwo jest realne, ale procentowo nie ocenię naszych szans - dodał.

Mazurskie szutry mają magię, jakiej nie można odnaleźć w innych miejscach. Jest bardzo szybko, czasem, jadąc wśród wysokich traw czujemy się jak w dżungli, ale mimo dużych prędkości jest bezpiecznie, bo trasa w większości prowadzi w otwartym terenie. Zawodnicy z największym doświadczeniem, mówią, że jest to wyjątkowo fajny rajd, a baza w Mikołajkach jest jego ogromnym plusem - podkreślał Krzysztof Hołowczyc, trzykrotny triumfator Rajdu Polski i ambasador tej imprezy, który i tym razem pojedzie tzw. "zerówką".

Łukasz Habaj i Daniel Dymurski / Tomasz Waszczuk / PAP

Start rajdu w centrum Mikołajek zaplanowano na godzinę 16:00, w piątek, 28 czerwca. Wcześniej, o godzinie 8:00 oraz 10:30 odcinki treningowy i kwalifikacyjny, a o 18:00 początek sportowej rywalizacji na torze Mikołajki Arena.

W sobotę, 29 czerwca osiem prób sportowych o długości ponad 112 kilometrów. Będą to dwukrotnie przejeżdżane oesy Paprotki, Stare Juchy, Olecko oraz widowiskowy Mikołajki Arena.

W niedzielę, 30 czerwca na zawodników czeka jeszcze kolejnych 6 odcinków specjalnych o długości blisko 88 kilometrów. Dwukrotnie rozgrywane oesy to Gmina Mrągowo, Użranki oraz Mikołajki Max, który tym razem na torze będzie miał swój start, a nie metę tak jak przed rokiem. Podczas niedzielnej rywalizacji, aż 45 procent trasy będą stanowiły odcinki specjalne!