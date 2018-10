Kajetan Kajetanowicz po siedmiu odcinkach specjalnych Rajdu Katalonii zajmuje szóstą pozycję w klasyfikacji WRC2. Liderem rywalizacji jest Estończyk Ott Tanak. Polak po dwóch dniach ścigania w Hiszpanii traci do podium w swojej klasyfikacji ponad pół minuty.

Kajetanowicz i Szczepaniak pną się w górę klasyfikacji! / Materiały prasowe

Po pierwszej pętli, czyli 4 odcinkach rajdu Polak zajmował 9. pozycję i na najdłuższym etapie miał problem z hamulcami, które nie działały dokładnie tak jak powinny.

Popołudniowa pętla złożona była z trzech odcinków specjalnych, mierzących łącznie ponad 72 kilometry. Załoga Kajetanowicz, Szczepaniak skutecznie realizował swój plan, rywalizując z bardziej doświadczonymi konkurentami, którzy na swoim koncie mają już starty w tych zawodach. Ustronianin pokazał jednak świetną dyspozycję i wysokie tempo, które pozwoliło na walkę z załogami fabrycznych zespołów Skody, Citroena, Volkswagena i Hyundaia.

Dziś kierowcy rywalizowali głównie na nawierzchni asfaltowej. W klasyfikacji WRC2 na czele jest duet Camilli / Veillas, którzy prowadzą nowego Volkswagena Polo GTI R5. Załoga LOTOS Rally Team awansowała o trzy pozycje i zajmuje teraz szóste miejsce.

Za nami naprawdę dobry, szybki, szutrowy dzień. Szybko się też skończył, ale myślę, że w dobrym stylu. Na drugiej pętli mieliśmy już mniej problemów z hamulcami, w zasadzie tylko kosmetyczne. Auto naprawdę dało radę, my też. To bardzo duży pozytyw. Rywalizujemy z szybkimi chłopakami, naprawdę nieźli z nich harcerze. Mamy bardzo silny doping polskich kibiców, który czuję w środku samochodu. Jestem im za to wdzięczny! Jutrzejszy dzień będzie asfaltowy, w dodatku zapowiada się deszczowo. Może być równie szybki. Zobaczymy! - komentuje kierowca LOTOS Rally Team, Kajetan Kajetanowicz.

Na sobotę organizator przygotował siedem asfaltowych odcinków specjalnych. Załogi rywalizować będą na dwóch przejazdach prób Savallà (14,12 km, godz. 8:23 i 13:28), Querol (21,26 km, godz. 9:08 i 14:10) oraz El Montmell (24,40 km, godz. 10:08 i 15:08). Dzień zakończy miejska próba o długości 2,24 km, wytyczona na plaży w Salou (godz. 17:00).