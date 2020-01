Kierowca Orlen Teamu Jakub Przygoński zajął trzecie miejsce na wtorkowym, trzecim etapie rozgrywanego w Arabii Saudyjskiej Rajdu Dakar. Wiceliderem w zawodach quadów jest dalej Rafał Sonik, który tym razem przyjechał do mety jako czwarty.

Jakub Przygoński na trasie Rajdu Dakar / ANDRE PAIN / PAP/EPA

Przygoński, jadący z niemieckim pilotem Timo Gottschalkiem, pechowo - od awarii i dużej straty - rozpoczął tegoroczną edycję. We wtorek spisał się bardzo dobrze, plasując się na trzeciej pozycji za Hiszpanem Carlosem Sainzem i Katarczykiem Nasserem Al-Attiyahem.



W klasyfikacji generalnej prowadzenie objął Sainz, a za nim są Al-Attiyah i Argentyńczyk Orlando Terranova.

Sonik na drugim miejscu w "generalce"

Trzeci etap (Neom - Neom, 489 km, w tym 404 km odcinka specjalnego) w kategorii quadów wygrał Chilijczyk Enrico Giovanni, a czwarty był Sonik. Polski zawodnik wciąż jest drugi w Dakarze, ze stratą prawie 20 minut do rodaka Giovanniego, Ignacio Casale.



Wtorkowe zmagania motocyklistów zakończyły się zwycięstwem Amerykanina Ricky'ego Brabeca. Został on liderem pustynnego rajdu. Najlepszy z Polaków - Adam Tomiczek z Orlen Teamu był we wtorek 17., a w "generalce" jest 23.