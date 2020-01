Kierowca Orlen Teamu Jakub Przygoński zajął czwarte miejsce na dziewiątym etapie Rajdu Dakar. O jedno miejsce niżej w kategorii quadów we wtorkowych zmaganiach w Arabii Saudyjskiej uplasował się Arkadiusz Lindner, a siódmy był Rafał Sonik.

Jakub Przygoński na trasie rajdu / PAP/EPA/ANDRE PAIN /

Tego dnia uczestnicy mieli do pokonania 886-kilometrową trasę z Wadi Al Dawasir do Haradh, z czego 410 km to odcinek specjalny.



W kategorii samochodów najlepsi byli Francuz Stephane Peterhansel i Portugalczyk Paulo Fiuza - 3:08.31. Przygoński i jadący z nim niemiecki pilot Timo Gottschalk mieli 6.23 straty do zwycięzców.



Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymali Hiszpanie Carlos Sainz i Lucas Cruz, którzy we wtorek uplasowali się na piątej pozycji. Przygoński i Gottschalk awansowali z 28. lokaty na 25.



Wśród motocyklistów najszybszy tego dnia był Chilijczyk Pablo Quintanilla - 3:30.33. Maciej Giemza zajął 21. (strata 3:47.13), a Krzysztof Jarmuż 63. miejsce (4:51.01). W klasyfikacji łącznej liderem pozostał Amerykanin Ricky Brabec. Polacy plasują się - odpowiednio - na 18. i 47. pozycji.



Bardzo dobry występ zaliczył Lindner, który miał 8.10 straty do najszybszego we wtorek Chilijczyka Ignacio Casale - 4:39.25. Jego przewaga nad drugim na mecie rodakiem Giovanni Enrico wyniosła zaledwie trzy sekundy, nad Sonikiem - 9.02, a nad 12. Kamilem Wiśniewskim - 17.18.



Casale umocnił się na prowadzeniu w "generalce". Sonik utrzymał trzecią lokatę, Wiśniewski jest piąty, a Lindner 13.



W zmaganiach pojazdów UTV we wtorek triumfowali Amerykanin Blade Hildebrand i Francuz Francois Cazalet (4:00.42). Maciej Domżała i Rafał Marton uplasowali się na 16. pozycji (strata 32.41), a Aron Domżała i Maciej Marton na 33. (1:40.22). Liderami po dziewięciu etapach są Amerykanie Casey Currie i Sean Berriman, Aron Domżała i Maciej Marton są na 11. miejscu, a ich ojcowie są tuż za nimi.



W środę uczestników rajdu czeka przejazd na trasie Haradh - Shubaytah (608 km/ OS 534 km).



Wyniki dziewiątego etapu:



samochody



1. Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza (Francja, Portugalia/Mini John Cooper) 3:08.31

2. Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel (Katar, Francja/Toyota Hilux) strata 0.15

3. Yasir Seaidan, Aleksy Kuzmicz (A. Saudyjska, Rosja/Mini John Cooper) 4.48

4. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Mini John Cooper) 6.23



Klasyfikacja generalna



1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (obaj Hiszpania/Mini John Cooper) 35:11.54

2. Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel (Katar, Francja/Toyota Hilux) strata 0.24

3. Stephane Peterhansel, Paulo Fiuza (Francja, Portugalia/Mini John Cooper) 6.38

...

25. Jakub Przygoński, Timo Gottschalk (Polska, Niemcy/Mini John Cooper) 8:25.40



motocykle



1. Pablo Quintanilla (Chile/Husqvarna FR 450) 3:30.33

2. Toby Price (Australia/KTM 450) strata 1.54

3. Joan Barreda (Hiszpania/Honda CRF 450 Rally) 2.42...

21. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna FR 450 Rally) 3:47.13

63. Krzysztof Jarmuż (Polska/KTM Rally Replica) 4:51.01



Klasyfikacja generalna



1. Ricky Brabec (USA/Honda CRF 450 Rally) 31:59.29

2. Pablo Quintanilla (Chile/Husqvarna FR 450) strata 20.53

3. Toby Price (Australia/KTM 450) 26.43

...

18. Maciej Giemza (Polska/Husqvarna FR 450 Rally) 3:10.37

47. Krzysztof Jarmuż (Polska/KTM Rally Replica) 11:47.02



quady



1. Ignacio Casale (Chile/Yamaha Raptor 700) 4:39.25

2. Giovanni Enrico (Chile/Yamaha Raptor 700) strata 0.03

3. Tomas Kubiena (Czechy/Yamaha Raptor) 6.27

...

5. Arkadiusz Lindner (Polska/Can-Am Renegade 850) 8.10

7. Rafał Sonik (Polska/Yamaha Raptor 700) 9.02

12. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha Raptor 700) 17.18



Klasyfikacja generalna



1. Ignacio Casale (Chile/Yamaha Raptor 700) 40:52.23

2. Simon Vitse (Francja/Yamaha Raptor 700) strata 44.57

3. Rafał Sonik (Polska/Yamaha Raptor 700) 1:32.33

...

5. Kamil Wiśniewski (Polska/Yamaha Raptor 700) 4:45.54

13. Arkadiusz Lindner (Polska/Can-Am Renegade 850) 33:12.38