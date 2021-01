Jakub Przygoński zajął dziewiąte miejsce na pierwszym etapie Rajdu Dakar z Dżuddy do Biszy. Najszybszy był Hiszpan Carlos Sainz. Dobrze pojechali motocykliści Orlen Teamu. Maciej Giemza uzyskał 18. czas, a 21. był Adam Tomiczek.

Jakub Przygoński / ORLEN Team / Materiały prasowe

Uczestnicy 43. edycji Dakaru mieli w niedzielę do pokonania 622 km, z czego 277 to odcinek specjalny.



W rywalizacji kierowców samochodów najlepszy okazał się Sainz, ubiegłoroczny zwycięzca, dwukrotny rajdowy mistrz świata i trzykrotny triumfator Dakaru. Zaledwie 25 sekund stracił do niego "Monsieur Dakar", jak nazywany jest najbardziej utytułowany zawodnik w historii tego rajdu Stephane Peterhansel. Francuz ma w dorobku 13 zwycięstw, a pierwsze odniósł jadąc motocyklem w 1991 roku. Przygoński miał wówczas sześć lat.



Duży sukces odniósł w niedzielę czeski kierowca Orlen Teamu Martin Prokop, który uplasował się tuż za legendami motorsportu.



Maciej Giemza / Frederic Le Floch HANDOUT via ASO / PAP/EPA

Ciekawy przebieg miała rywalizacja motocyklistów. Czołowa trójka prologu, w tym jego zwycięzca i triumfator Dakaru sprzed roku Amerykanin Ricky Brabec, pogubiła się na trasie już na początku odcinka specjalnego i poniosła wielominutowe straty. Doskonale radził sobie Maciej Giemza, który na jednym z punktów kontrolnych był drugi. Później Polak jechał jednak spokojniej od rywali i ostatecznie uzyskał czas o ponad 13 minut gorszy od najszybszego na etapie Australijczyka Toby'ego Price'a (KTM). 47. miejsce zajął Konrad Dąbrowski.

W kategorii quadów drugi dzień z rzędu najlepszy był Francuz Alexandre Giroud. Kamil Wiśniewski uzyskał ósmy czas.



W poniedziałek 2. etap z Biszy do Wadi ad-Davasir. Uczestnicy mają do pokonania 685 km, z czego 457 km to odcinek specjalny.