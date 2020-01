Na Wielkiej Krokwi w Zakopanem trwa trzeci w sezonie konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich. W polskim zespole występują Jakub Wolny, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki - zdecydował trener kadry Michal Dolezal.

Dawid Kubacki / PAP/Grzegorz Momot /

To trzeci konkurs drużynowy w sezonie 2019/20. Pierwszy rozegrano w Wiśle 23 listopada 2019. Triumfowała Austria przed Norwegią i Polską. Drugi odbył się 14 grudnia 2019 w niemieckim Klingenthal. Tam zwyciężyli Polacy przed Austrią i Japonią. Ekipa prowadzona przez trenera Michala Dolezala wystąpiła w takim samym składzie, jaki w sobotę pojawi się na Krokwi.

Wybór był ciężki. Zadecydowaliśmy, że nie zmieniamy drużyny, która ostatnio zwyciężyła. Mamy zaufanie do Kuby - powiedział w wywiadzie dla TVP Sport po piątkowych kwalifikacjach szkoleniowiec.



W dotychczasowym dorobku reprezentacji Polski w konkursach drużynowych Pucharu Świata w skokach narciarskich jest siedem zwycięstw oraz po dziesięć drugich i trzecich miejsc. Ostatnio biało-czerwoni triumfowali w Klingenthal, to właśnie w tym niemieckim mieście trzy lata temu Polacy triumfowali po raz pierwszy.



Natomiast na podium Polacy stanęli po raz pierwszy w Villach w Austrii w 2001 roku, zajmując tam trzecią lokatę.



Prognoza pogody na sobotni konkurs jest dość dobra. Temperatura wahać się ma od minus 3 do minus 5 stopni, wiatr wprawdzie będzie wiał z tyłu skoczni, jednak jego podmuchy nie powinny zmuszać sędziów do przerywania rywalizacji.