Dawid Kubacki i Kamil Stoch niespodziewanie nie zdołali awansować do serii finałowej w czwartkowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w słoweńskiej Planicy. Z biało-czerwonych najwyżej sklasyfikowany jest Piotr Żyła - na 15. miejscu. Prowadzi Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Kamil Stoch / PAP/Grzegorz Momot /

Kubacki oraz Stoch skoczyli po 200,5 m i zostali sklasyfikowani, odpowiednio, na 31. i 32. miejscu. Przepadł także pewny już Kryształowej Kuli 37. Norweg Halvor Egner Granerud (199,5 m).

Kobayashi (235,5 m) o 12,3 pkt wyprzedza Słoweńca Domena Prevca (231,5 m).



Piotr Żyła uzyskał 214,5 m. Do drugiej serii awansowali także 19. Jakub Wolny (215 m) i 22. Andrzej Stękała (216,5 m ).



Do rywalizacji nie przystąpił Daniel-Andre Tande. Norweg miał bardzo groźnie wyglądający upadek w serii próbnej i został odwieziony do szpitala. Na razie poinformowano jedynie, że jego stan jest stabilny.