Dawid Kubacki zajmuje siódme miejsce na półmetku konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Do drugiej serii awansowało czterech Polaków. Liderem jest Niemiec Markus Eisenbichler.

Piotr Żyła / PAP/EPA/KIMMO BRANDT /

Eisenbichler, który wygrał dwa dotychczasowe zawody i prowadzi w cyklu, oddał najdłuższy skok pierwszej serii - wylądował na 141. metrze. Drugi jest Norweg Robert Johansson, a trzeci Słoweniec Anze Lanisek - obaj uzyskali 138,5 m.



Kubacki skoczył 132 m, a dwie pozycje niżej - na dziewiątej - sklasyfikowany jest Kamil Stoch - 130 m. Paweł Wąsek uzyskał 128 m, co daje mu 24. lokatę. Niespodziewanie słabo poszło Piotrowi Żyle, który w sobotnim konkursie był drugi. Teraz wylądował na 121. metrze i jest sklasyfikowany na 27. pozycji.



Do finałowej serii nie awansował Andrzej Stękała, który w pierwszej próbie miał 123 m, co dało mu 33. miejsce.



W kwalifikacjach odpadł Klemens Murańka, który zaliczył zupełnie nieudaną próbę - uzyskał 88 metrów i zajął 52. pozycję.



W Ruce nie rywalizują najlepsi Austriacy, w tym Stefan Kraft. U zdobywcy Kryształowej Kuli w poprzednim sezonie i trzech jego kolegów oraz trenera Andreasa Widhoelzla wykryto zakażenie Covid-19.