185 kilometrów sztafety biegowej, ponad 80 uczestników i 21 godzin biegu – tak w liczbach przedstawia się Mikołajkowa Sztafeta by RMF4RT Gladiators. Zawodnicy pokonali dystans z Olsztyna do Sopotu, wspierając tym samym osoby zmagające się z autyzmem.

Zawodnicy RMF4RT Gladiators podczas biegu / fot. Agnieszka Pawłowska / Materiały prasowe



Sztafeta wystartowała z centrum Olsztyna w piątek, 6 grudnia o godzinie 15:00 z dziedzińca Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. Na miejscu miała miejsce odprawa logistyczna i wspólna rozgrzewka dla wszystkich startujących. Do udziału w biegu chętnie przystąpili olsztynianie, którzy towarzyszyli zawodnikom RMF4RT Gladiators przez pierwsze 7 kilometrów biegu. Następnie sztafeta pobiegła w kierunku Sopotu, odwiedzając po drodze takie miasta jak Morąg, Malbork czy Pruszcz Gdański. Ideą całej akcji było wsparcie osób chorych na autyzm. Całość opłat startowych, zebranych w związku z przyłączeniem do biegu, została przekazana na rzecz działania Fundacji Dom Rain Mana. Organizacja zbiera środki na budowę specjalnego domu w którym zamieszkają osoby zmagające się z autyzmem.

Dystans dał nam w kość! Na trasie przychodziły momenty zwątpienia w powodzenie akcji. Było bardzo zimno, padał deszcz i śnieg, do tego mocny wiatr. Mimo wszystko nie poddaliśmy się. Świadomość charytatywnego celu i wsparcie od innych uczestników sprawiła, że nogi same zaprowadziły mnie do mety - relacjonował Wojciech Borkowski, jeden z uczestników sztafety.

Start Sztafety w Olsztynie / fot. Agnieszka Pawłowska / Materiały prasowe



Zawodnicy dotarli do Gdańska w sobotę o godzinie 11:00. Pod Operą Batycką czekała grupa biegaczy z Trójmiasta, którzy wsparli Gladiatorów na ostatnich 10 kilometrach sztafety. Godzinę później uczestnicy zameldowali się na mecie zlokalizowanej przy sopockim Molo. Tam nastąpiło uroczyste zakończenie i przekazanie środków na rzecz fundacji Dom Rain Mana. Finałem akcji było wspólne morsowanie pośród bałtyckich fal wraz z grupą morsów z Trójmiasta.





To fantastyczne znaleźć się na mecie po pokonaniu tak długiego i wyczerpującego dystansu! Jeszcze nigdy w życiu nie przeżyłem czegoś podobnego. Nie sądziłem, że dam radę pokonać tę trasę, ale w momentach zwątpienia z pomocą przychodziło mi... śpiewanie kolęd - komentował Jonasz Potempa, członek RMF4RT Gladiators.

Finał Sztafety w Sopocie / fot. Agnieszka Pawłowska / Materiały prasowe



Więcej o zespole RMF4RT Gladiators na: www.rmf4rt.pl/gladiators