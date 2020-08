Prezes Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge ujawnił, że Gianni Infantino potwierdził mu, że nagroda dla najlepszego piłkarza roku zostanie jednak przyznana. Przyjęliśmy to z dużą radością - powiedział były znakomity zawodnik w rozmowie z "Kickerem".

Robert Lewandowski / PAP/EPA/Rafael Marchante / POOL / PAP/EPA

W związku z tym, co ogłosiła FIFA, nagroda dla najlepszego piłkarza roku zostanie jednak przyznana. Gianni Infantino powiedział mi, że w tym roku będą tylko trzy kategorie: najlepszy piłkarz, piłkarka i trener - powiedział Rummenigge w rozmowie z "Kickerem.

Kiedy we "France Football" ogłoszono, że Złota Piłka nie zostanie przyznana, w piłkarskiej Europie zawrzało. Decyzja została podyktowana tym, że Ligue 1 nie zdołała dokończyć sezonu i w tej sytuacji nie wszyscy mieliby równe szanse. Bardzo mocno protestowano szczególnie w Polsce i w Niemczech, bo jedni i drudzy byli przekonani, że to życiowa szansa na to trofeum Roberta Lewandowskiego - pisze Onet.

FIFA, która przez pewien czas wspólnie z "France Football" przyznawała Złotą Piłkę, od pewnego czasu nie ma z tym plebiscytem jednak nic wspólnego. Wybiera jednak najlepszego piłkarza świata i tutaj pojawia się okazja dla Lewandowskiego.

Takie rozwiązanie przyjęliśmy z dużą radością - powiedział prezes Bayernu. Jeżeli klub z Monachium wygra Ligę Mistrzów, co po wygranej z FC Barcelona jest bardzo realne, wydaje się, że Lewandowski będzie murowanym faworytem plebiscytu.