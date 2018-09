Grzywna dla PGE VIVE Kielc i Orlen Wisła Płock, uczestniczących w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych. Oba zespoły w inauguracyjnych meczach wystąpiły w strojach z zakrytymi logotypami Nord Stream 2, sponsora rozgrywek.

Zawodnik Orlenu Wisły Płock Renato Sulic i Nicolas Suter z Wacker Thun podczas meczu Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych / Grzegorz Michałowski / PAP

O karze nałożonej na polskie kluby Europejska Federacja Piłki Ręcznej (EHF) poinformowała na swojej stronie internetowej. Nie podano wysokości grzywny.

EHF wydał decyzję po naruszeniu regulaminu reklamowego przez PGE VIVE Kielce i Orlen Wisłę Płock w ich pierwszych meczach tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Oba kluby wystąpiły w koszulkach bez wszystkich oficjalnych nadruków, co naruszyło prawa marketingowe EHF. Oba kluby zostały ukarane grzywną - podano w komunikacie.



Znamy wysokość kary, ale ustaliliśmy z EHF, że nie będziemy jej podawać do publicznej wiadomości - powiedział PAP prezes PGE VIVE Kielce Bertus Servaas.

Mogę powiedzieć tylko tyle, że w najbliższym meczu Ligi Mistrzów z Rhein-Neckar Loewen na naszych koszulkach miejsce logo Nord Stream 2 zajmie fundacja PLAY International. Zamiast loga PGE będzie jedna z jego marek Lumi - dodał Servaas, który podkreślił, że te ustalenia obowiązują tylko na sobotni mecz.

W przyszłym tygodniu odbędą się kolejne rozmowy między naszym klubem a EHF - poinformował prezes 15-krotnych mistrzów Polski.

Zespół z Kielc w sobotnim meczu LM z Telekomem Veszprem wystąpił w strojach z zakrytymi logotypami Nord Stream 2 i PGE SA. Kielecki klub zgodnie z umową podpisaną z PGE SA nie może mieć na swoich koszulkach reklamy firmy konkurencyjnej wobec swojego sponsora tytularnego. Kielecki klub poinformował wówczas, że powyższą decyzje podjęto w porozumieniu ze sponsorem drużyny.



Podobną decyzję podjęli działacze Orlen Wisły Płock. W niedzielnym spotkaniu z mistrzem Szwajcarii Wacker Thun na strojach płockiego zespołu widoczne - z przodu i z tyłu - były tylko reklamy Vervy, jednego z produktów PKN Orlen, głównego sponsora płockiego klubu. Podobnie jak w przypadku zawodników PGE VIVE Kielce, zakryty był umieszczony na rękawkach logotyp Nord Stream 2. Klub z Płocka decydując się na taki krok powołał się na zapisy umowy sponsorskiej, które wiążą go z PKN Orlen.



Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej przez Morze Bałtyckie z Ust-Ługi w Rosji do Greifswaldu w Niemczech z pominięciem Ukrainy i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Gazociąg, który od samego początku wzbudzał wiele kontrowersji, ma być gotowy do końca 2019 roku. Projektowi temu sprzeciwiają się Polska, kraje bałtyckie i Ukraina oraz Stany Zjednoczone.

(mpw)