​Polski Komitet Olimpijski nie wyraził zgody na start szablistki Aleksandry Shelton (z d. Socha) w igrzyskach olimpijskich w Tokio w barwach USA - informuje portal Onet.pl.

Aleksandra Shelton / ALEKSANDAR PLAVEVSKI / PAP/EPA

Amerykański Komitet Olimpijski chciał, by PKOl wyraził zgodę na reprezentowanie barw USA przez utytułowaną polską szablistkę. Zarząd Polskiego Związku Szermierczego wyraził na to zgodę, ale uzależnił to od zwrotu kosztów szkolenia zawodniczki. Zobowiązanie miał wziąć na siebie sponsor.

Ostateczną zgodę na start Shelton w barwach USA na igrzyskach miał podjąć PKOI. Rekomendacji dla PKOI miał udzielić związek szermierczy. W styczniu Aleksandra Shelton zadebiutowała w amerykańskiej kadrze w zawodach Pucharu Świata w Salt Lake City.

Wiosną zawodniczka zaczęła krytykować PSZer. Byłam już dla nich za stara i tak naprawdę chyba nigdy wystarczająco dobra. Dalsza współpraca nie miała sensu. Dlatego odeszłam do kadry USA - mówiła w rozmowie z "WP Sportowe Fakty".

Władze PZSzer z dużym zaskoczeniem przyjęły liczne wypowiedzi pani Aleksandry, oskarżające Związek o chęć wyłudzenia ekwiwalentu za szkolenie, brak należytej opieki sportowej i niedostateczne finansowanie przygotowań. Takie zarzuty PZSzerm. uznał za bezpodstawne i mocno Związek krzywdzące i zażądał od zawodniczki opublikowania w prasie i internecie publicznych przeprosin. Niestety, do tego dotąd nie doszło, więc Związek podjął kroki w celu wystąpienia do sądu z pozwem przeciwko p. Shelton o naruszenie jego dóbr osobistych. Jednocześnie Zarząd jednomyślnie (14:0) przegłosował uchwałę, iż nie może rekomendować Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu decyzji o zgodzie na start pani Aleksandry Shelton w barwach USA w igrzyskach olimpijskich Tokio 2020. Zarząd PKOl w dniu 10 września br. stanowisko Polskiego Związku Szermierczego podzielił - napisano w komunikacie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

37-letnia Shelton - z domu Socha - ma za sobą cztery starty na igrzyskach olimpijskich. Zdobywała także medale mistrzostw świata i Europy. W zeszłym roku wyszła za mąż za Amerykanina i przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych.