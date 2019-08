Piłkarze Rangers FC są ostatnią przeszkodą na drodze Legii Warszawa do fazy grupowej Ligi Europy. Pierwsze spotkanie odbędzie się jutro na Łazienkowskiej, a rewanż tydzień później w Glasgow. Najciekawszą parę tworzy natomiast Torino i Wolverhampton Wanderers.

Na zdj. Zawodnik Legii Warszawa Marko Vesovic (L) / PAP/Leszek Szymański /

Droga polskich klubów do zasadniczej części europejskich pucharów jest długa i zwykle zbyt wymagająca. Legia w pierwszej rundzie eliminacji poradziła sobie z gibraltarskim klubem Europa FC (3:0 w dwumeczu), następnie z KuPS Kuopio (1:0) oraz Atromitosem Ateny (2:0). Choć wicemistrz Polski nie stracił jeszcze gola, to szczególnie w rywalizacji z dwoma pierwszymi rywalami nie sprawiał dobrego wrażenia. Lepiej zaprezentował się dopiero przeciwko Grekom.

Szkoci natomiast zaczęli od wyeliminowania innej gibraltarskiej ekipy - St. Jospeh's FC (10:0), dalej luksemburskiego Progres Niederkorn (2:0), a w ostatniej rundzie nie dali szans duńskiemu FC Midtjylland (7:3). To im daje się większe szanse na awans do fazy grupowej.



Rangers są najbardziej utytułowanym szkockim klubem. Mistrzostwo kraju zdobywał 54 razy. W sezonie 2007/08 dotarł do finału Pucharu UEFA, ale druga dekada XXI wieku zaczęła się koszmarnie. Błędy w zarządzaniu spowodowały olbrzymie zadłużenie i w konsekwencji w 2012 roku karną degradację na czwarty poziom rozgrywkowy.



Powrót do Premiership zajął "The Gers" cztery sezony. Przed poprzednim zespół objął Steven Gerrard - były świetny pomocnik Liverpoolu i reprezentacji Anglii. Rangers na szkocki tron wrócić nie zdołali, mistrzem został ich odwieczny rywal - Celtic. Europejskich salonów są już jednak bardzo blisko.



W niedzielę Legia pokonała u siebie Zagłębie Lubin 1:0. Podopieczni trenera Aleksandara Vukovica byli stroną przeważającą, ale razili nieskutecznością i ostatecznie mogą mówić o szczęściu, że rywalom w końcówce nie udało się wyrównać. Na korzystny wynik w starciu z Rangers taka gra może nie wystarczyć.



Legia to jedyna polska drużyna, która pozostała w rywalizacji. Cracovia odpadła w pierwszej rundzie eliminacji LE, a Piast Gliwice i Lechia Gdańsk - w drugiej. Wcześniej gliwiczanie zostali wyeliminowani w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów.



W ostatniej rundzie eliminacji LE jest 21 par i nie brakuje ciekawie zapowiadających się spotkań. Oprócz wspomnianej już rywalizacji włosko-angielskiej, na uwagę zasługują mecze Strasbourga z Eintrachtem Frankfurt, czy SC Braga ze Spartakiem Moskwa.



Jednocześnie kilka zespołów może mówić o szczęściu w losowaniu. W fazie grupowej zagra ormiański Ararat Erywań lub luksemburski FC Dudelange, natomiast Linfield FC z Irlandii Północnej zmierzy się z azerskim Karabachem Agdam.

Pary 4. rundy eliminacji Ligi Europy (mecze 22 i 29 sierpnia):



Legia Warszawa - Rangers FC



FK Astana - BATE Borysów (16.00)

Ararat Erywań - FC Dudelange (17.00)

Suduva Mariampol - Ferencvaros Budapeszt (19.00)

Malmoe FF - Bnei Yehuda (19.00)

Łudogorec Razgrad - NK Maribor (19.30)

Feyenoord Rotterdam - Hapoel Beer Szewa (19.30)

FC Kopenhaga - FK Ryga (19.45)

AEK Ateny - Trabzonspor (20.00)

FCSB Bukareszt - Vitoria Guimaraes (20.30)

KAA Gent - HNK Rijeka (20.30)

PSV Eindhoven - Apollon Limassol (20.30)

Strasbourg - Eintracht Frankfurt (20.30)

AZ Alkmaar - Royal Antwerp (20.30)

Celtic Glasgow - AIK Sztokholm (20.45)

SC Braga - Spartak Moskwa (20.45)

Linfield FC - Karabach Agdam (20.45)

Slovan Bratysława - PAOK Saloniki (21.00)

Torino - Wolverhampton Wanderers (21.00)

Espanyol Barcelona - Zoria Ługańsk (21.00)

Partizan Belgrad - Molde FK (21.00)