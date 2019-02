Super Bowl, czyli finał amerykańskiej ligi futbolu NFL przyciąga przed telewizory niemal wszystkich Amerykanów. Jak pokazują badania, wielu z nich dzień po meczu nie przyjdzie do pracy.

Super Bowl / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

Według ankiety przeprowadzonej przez The Workforce Institute szacuje się, że 17,2 miliona dorosłych osób zatrudnionych w USA nie przyjdzie do pracy dzień po Super Bowl. To największa przewidywana nieobecność od początku badań, czyli od 2005 roku.

Instytut przeprowadził ankietę "Gorączka Super Bowl" z udziałem 1 107 dorosłych. Okazało się, że ponad 8 milionów pracowników weźmie wcześniej wolne, a 4,7 miliona pójdzie w poniedziałek na chorobowe, nawet jeżeli nie będą chorzy.

Nieobecni w pracy będą też szefowie. Jak wynika z raportu, przełożeni najczęściej nie będą pracowali w normalnych godzinach dzień po Super Bowl i przyjdą do niej później. Taki wariant może wybrać nawet 3,1 miliona Amerykanów.

Szósty triumf Patriots

Zespół New England Patriots po raz szósty został mistrzem ligi futbolu amerykańskiego NFL. W Super Bowl na stadionie w Atlancie pokonał walczących o drugi tytuł Los Angeles Rams 13:3.

To był jedenasty finał z udziałem Patriots. Żadna inna drużyna nie grała w nim tak często. Sześć tytułów oprócz niej ma jeszcze ekipa Pittsburgh Steelers.