Duży ekran do wspólnego oglądania meczów, zwiedzanie Kotła Czarownic i strefa gastronomiczna. To atrakcje, jakie będą czekały w Strefie Kibica na Stadionie Śląskim podczas tegorocznego mundialu Katar 2022. Mamy dla Was podwójne zaproszenia do Strefy Kibica! Jak je zdobyć - sprawdźcie poniżej.

Mamy wejściówki do Strefy Kibica / materiały promocyjne Stadion Śląski w przestrzeniach biznesowych przygotował Strefę Kibica, w której można obejrzeć rozgrywki XXII Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Katar 2022. Transmitowane będą wszystkie mecze z udziałem biało-czerwonych: Polska-Meksyk (22 listopada),

Polska-Arabia Saudyjska (26 listopada),

Polska-Argentyna (30 listopada),

a także półfinały, mecz o 3 miejsce i finał. W ramach biletu kibice będą mogli zwiedzić Stadion Śląski, zająć miejsce siedzące przy stoliku oraz wykorzystać otrzymany voucher na jedzenie i picie do strefy gastronomicznej, a także skorzystać z bezpłatnego parkingu. Cała strefa pomieści do 200 fanów piłki nożnej podczas każdego spotkania, oferując 20 m2 ekran do oglądania meczu. Dla najmłodszych fanów footballu przygotowany zostanie kącik zabaw z akcesoriami do rysowania i malowania. Nie zabraknie również stołu do piłkarzyków. Biletów do strefy kibica i do strefy VIP można kupić na stronie Stadionu Śląskiego i w recepcji stadionu. Tam też znajdziecie potrzebne informacje A specjalnie dla słuchaczy RMF FM i internautów RMF24 mamy podwójne wejściówki do Strefy Kibica na Stadionie Śląskim. Aby je zdobyć, trzeba wziąć udział w naszej zabawie i ułożyć krótki wierszyk zagrzewający biało-czerwonych do walki na boisku. Koniecznie trzeba użyć słów "Stadion Śląski" lub "Kocioł Czarownic". Na Wasze wpisy czekamy do godz. 15:00, 21 listopada. Kolejna odsłona naszej zabawy w piątek! Mundial 2022. Raport specjalny Piłkarze zagrają bez tęczowych opasek. Jest oświadczenie

