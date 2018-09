​Mick Schumacher, syn siedmiokrotnego mistrza świata Formuły 1 Michaela, wygrał dwa wyścigi 8. rundy mistrzostw Europy Formuły 3 na torze Nuerburgring i umocnił się na pozycji wicelidera cyklu.

W klasyfikacji generalnej nadal prowadzi Brytyjczyk Dan Ticktum, ale Schumacher traci do niego już tylko 16 pkt. 19-letni Niemiec wykorzystał wywalczone pole position, w wyścigu prowadził od startu do mety.

Po wyścigu na Nuerburgringu w kalendarzu ME zostaną jeszcze dwie rundy. Dziewiąta zaplanowana jest w dniach 22-23 września na Red Bull Ringu w Austrii, a ostatnia dziesiąta na niemieckim Hockenheimring od 13 do 14 października.

Ojciec Micka zdobywał tytuł mistrza świata F1 w latach 1994-1995 oraz 2000-2004. Karierę zakończył w 2012 roku. 29 grudnia 2013 roku miał wypadek na nartach w okolicach Meribel we francuskich Alpach. Przez blisko sześć miesięcy był utrzymywany w stanie śpiączki w szpitalu w Grenoble. Potem został przewieziony do kliniki uniwersyteckiej w Lozannie, gdzie go wybudzono. Opuścił ją we wrześniu i od tego czasu jest pod opieką lekarzy w swojej posiadłości w Gland nad Jeziorem Genewskim.