Konrad Bukowiecki dwukrotnie poprawił rekord życiowy i wygrał w Chorzowie z wynikiem 22,25 konkurs pchnięcia kulą 10. Lotto Memoriału Kamili Skolimowskiej. To także rekord mitingu.

Konrad Bukowiecki / Andrzej Grygiel / PAP



Bieg na 400 m wygrała na Stadionie Śląskim 9-krotna medalistka olimpijska Amerykanka Allyson Felix (51,47), wyprzedzając Justynę Święty-Ersetic. Rok wcześniej, podczas Memoriału Janusza Kusocińskiego, na tej samej bieżni lepsza była Polka, w sobotę rywalka się jej zrewanżowała.



Niespełna 25-tysięczną publiczność zgromadzoną na trybunach chorzowskiej areny "rozgrzała" m.in. rywalizacja tyczkarzy, z udziałem Piotra Liska i Pawła Wojciechowskiego. Wygrał ten pierwszy, uzyskując wysokość 5,82.





Paweł Wojciechowski / Andrzej Grygiel / PAP



Przyjechałem trochę przeziębiony, ale to nie jest żadne wytłumaczenie. Wynik 5,82 to światowy rezultat, tylko kibiców w Polsce przyzwyczailiśmy, że to “normalka". Teraz jeszcze ostatnie szlify i powinno być dobrze w Katarze - powiedział Lisek.



Niespodziewanym zwycięzcą konkursu dyskoboli został Rumun Alexandru Alin Firfirica z nowym rekordem życiowym 67,32. Wyprzedził utytułowanych rywali - Piotra Małachowskiego i Litwina Andriusa Gudżiusa. Bez problemów bieg na 100 m wygrała Ewa Swoboda (11,29). "To był luźny fajny bieg, ale było już trochę zimno na stadionie, więc to na pewno miało wpływ na wynik" - oceniła.



Uśmiechu nie krył najlepszy wśród oszczepników Marcin Krukowski (82,81). Jestem bardzo zadowolony z tego konkursu, bo jestem na takim etapie treningu, że dalej nie dało się rzucić. Spalona próba była w okolicach 85 metrów, a to dobry prognostyk - stwierdził.



Pierwszy raz od 2014 roku przegrał w memoriale konkurs młociarzy Paweł Fajdek. W sobotni wieczór musiał uznać wyższość Wojciecha Nowickiego.



Podczas imprezy wystartowały też dzieci i niepełnosprawni, mocno dopingowani przez widownię.



Robert Skolimowski, ojciec Kamili, apelował o brawa dla zawodników. Dla owacji warto bić rekordy, a oni się o to starają. Macie państwo okazję z nadziejami pożegnać naszych sportowców przed wyjazdem na mistrzostwa świata - dodał.



Chorzowskie zawody były dla zawodników sprawdzianem przed MŚ w Katarze.



Stadion Śląski będzie w maju 2021 areną nieoficjalnych MŚ w sztafetach, został też zgłoszony do organizacji ME 2024.



Kamila Skolimowska zdobyła złoty medal olimpijski w rzucie młotem w Sydney w 2000 roku. Zmarła niespodziewanie w wieku 27 lat zimą 2009 roku podczas zgrupowania w Portugalii.