W drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Bayern Monachium rozgromił Tottenham na wyjeździe aż 7:2. Dwie bramki dla Bawarczyków zdobył Robert Lewandowski, ale wtorkowy wieczór należał do Gnabry'ego, który do siatki przeciwnika trafił aż czterokrotnie.

Robert Lewandowski podczas meczu z Tottenhamem / ANDY RAIN / PAP/EPA

"Deutsche Welle": Gnabry posypał solą rany Tottenhamu po Lewandowskim

"Bayern Monachium często oskarżano, że polega jedynie na Robercie Lewandowskim. Ale we wtorek Serge Gnabry pomógł Polakowi rozbić Tottenham. Łącznie para zdobyła sześć bramek.

Niemiec wygrał bitwę o najlepszego strzelca wieczoru. Gnabry zdobywając czwartą swoją bramkę, jednocześnie strzelił siódmą dla swojego zespołu. Udowodnił, że on także potrafi dołożyć coś od siebie w Lidze Mistrzów. Miejmy nadzieję, że to dopiero początek" - pisze Onet cytując Deutsche Welle.

Sport1: Najlepszy Gnabry, po nim Lewandowski

"Gnabry to zwycięzca. Początek spotkania miał nie najlepszy. W 53. minucie wpisał się pierwszy raz na listę strzelców, a dwie minuty później powiększył swój dorobek. Następnie poradził sobie z defensywą gospodarzy i zdobył hat-tricka. A w 88. minucie pokazał, że ma znakomitą kontrolę piłki i zamknął wynik. - To jest koronacja - określił go Niko Kovac.

Robert Lewandowski natomiast miał niewielkie pole do popisu, ale w każdej sytuacji zachował spokój. Znakomicie minął Vertonghena i strzelił gola na 2:1. Później był trochę niewidoczny, ale dał się we znaki w 87. minucie i to on dołożył szóste trafienie Bayernu" pisze portal.

"Bild": Gnabry i Lewandowski - klasa światowa!

"Strzał Gnabry'ego na początku meczu był niedokładny, ale jego uderzenie z prawej nogi w 53. minucie było idealne. 112 sekund później świetnie strzelił także lewą nogą. Zdobył pierwsze gole w tej edycji Ligi Mistrzów i od razu "czteropak".

To co zrobił Lewandowski przy golu na 2:1 to prawdziwa atrakcja! Dziewiąty mecz z rzędu, a on zdobywa bramkę... a nawet dwie" - napisał Bild.