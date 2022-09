Trzech zmian w jedenastce na wieczorny mecz z Walią w Lidze Narodów w porównaniu do czwartkowego spotkania z Holandią (0:2) dokonał trener piłkarskiej reprezentacji Polski Czesław Michniewicz. W Cardiff od pierwszego gwizdka zagrają Bartosz Bereszyński, Szymon Żurkowski i Karol Świderski.

Piłkarze reprezentacji Polski w czasie treningu / Leszek Szymański / PAP

Miejsce nie tylko w wyjściowym składzie, ale i kadrze zgłoszonej do meczu stracili Przemysław Frankowski i Karol Linetty. Z kolei Sebastian Szymański pozostaje w rezerwie.

Zastąpili ich Bereszyński, który na PGE Narodowym pojawił się w końcówce, oraz rezerwowy w czwartek Świderski, zdobywca zwycięskiej bramki 1 czerwca we Wrocławiu w pierwszej potyczce tych drużyn, i Żurkowski, który przeciw "Pomarańczowym" nie mógł wystąpić ze względu na żółte kartki.

Kapitanem biało-czerwonych będzie tradycyjnie Robert Lewandowski, który po raz 73. założy opaskę, a drużynie narodowej zagra po raz 134. śrubując własny rekord w obu aspektach.

W bramce ponownie stanie Wojciech Szczęsny. Będzie to jego 66. mecz w kadrze, co czyni go rekordzistą na tej pozycji. Od czwartku - po 65. spotkaniu - dzielił go z Arturem Borucem

Po czterech kolejkach Ligi Narodów w grupie 4 dywizji A biało-czerwoni z czterema punktami zajmują trzecią pozycję. Walia ma jeden i jeżeli wygra, to wyprzedzi Polskę, która wskutek tego spadnie do niższej dywizji.

Skład reprezentacji Polski:

1-Wojciech Szczęsny

5-Jan Bednarek

15-Kamil Glik

3-Jakub Kiwior

18-Bartosz Bereszyński

10-Grzegorz Krychowiak

13-Szymon Żurkowski

21-Nicola Zalewski

20-Piotr Zieliński

9-Robert Lewandowski

16-Karol Świderski.