O godz. 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie piłkarze reprezentacji Polski zmierzą się z Holandią w meczu Ligi Narodów. Znamy już wyjściowe składy obu zespołów!

Robert Lewandowski na treningu kadry w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Polska: 1-Wojciech Szczęsny - 5-Jan Bednarek, 15-Kamil Glik, 3-Jakub Kiwior - 17-Przemysław Frankowski, 10-Grzegorz Krychowiak, 8-Karol Linetty, 21-Nicola Zalewski - 19-Sebastian Szymański, 20-Piotr Zieliński - 9-Robert Lewandowski.

Holandia: 1-Remko Pasveer - 22-Denzel Dumfries, 2-Jurrien Timber, 4-Virgil van Dijk, 5-Nathan Ake, 17-Daley Blind - 20-Teun Koopmeiners, 8-Cody Gakpo, 21-Frenkie de Jong - 7-Steven Bergwijn, 10-Memphis Depay.

Robert Lewandowski wystąpi w biało-czerwonych barwach po raz 133. W wyjściowym składzie nie ma natomiast Arkadiusza Milika, który ostatnio nieźle prezentował się w barwach Juventusu Turyn. Za ofensywę, obok Lewandowskiego, mają odpowiadać Sebastian Szymański i Piotr Zieliński.

Sędzią meczu Polska - Holandia będzie Hiszpan Alejandro Hernandez. Jak poinformował rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej i team menedżer kadry Jakub Kwiatkowski, dach na stadionie będzie zamknięty.

We wrześniu, poza spotkaniem z Holandią, biało-czerwonych czeka też wyjazdowy pojedynek z Walią w najbliższą niedzielę. Celem Polaków na te mecze jest utrzymanie się w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Po czterech kolejkach rozgrywek mają cztery punkty i zajmują trzecie miejsce w tabeli grupy A4. Holandia prowadzi z 10 pkt.

Nie da się rozdzielić meczów w Lidze Narodów i przygotowań do mistrzostw świata. Trzeba to połączyć, myśleć o tym dwutorowo, i tak do tego podchodzimy. W Lidze Narodów chcemy dalej grać w najwyższej dywizji. My i Holandia mamy inne cele. My, podobnie jak Walia, walczymy o utrzymanie, oni - o pierwsze miejsce. Jeśli ktoś pokaże się z dobrej strony na tle tak silnego rywala jak Holandia, to ma duże szanse, żeby pojechać na mistrzostwa świata, ale nic nie będzie przesądzone - mówił przed dzisiejszym meczem trener piłkarskiej reprezentacji Polski Czesław Michniewicz.