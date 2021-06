Kadrowicze już z Arkadiuszem Milikiem trenowali w Opalenicy, gdzie przygotowują się do mistrzostw Europy. Indywidualnie ćwiczył tylko Maciej Rybus.

Piłkarz reprezentacji Polski Arkadiusz Milik w drodze na trening kadry w Opalenicy / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Arkadiusz Milik na zgrupowanie do Opalenicy przyjechał z kontuzją łąkotki, której nabawił się podczas ostatniego meczu ligi francuskiej z FC Metz. Uraz nie okazał się jednak groźny, ale przez tydzień piłkarz pracował indywidualnie - m.in. na basenie i z fizjoterapeutami. W czwartek trenował już z zespołem.



Indywidualnie trenował Maciej Rybus, który jeszcze przed zgrupowaniem nabawił się kontuzji mięśniowej.



We wtorek na zgrupowanie wrócił Piotr Zieliński. Pomocnik Napoli w sobotę towarzyszył małżonce w narodzinach syna i otrzymał od selekcjonera Paulo Sousy kilka dni wolnego.



"Po meczu z Rosją nie mamy żadnych urazów, wszyscy są zdrowi i mam nadzieję, że tak pozostanie do meczu ze Słowacją. Arek i Maciej byli stopniowo wdrażani w trening, jako jedyni mieli wczoraj zajęcia na boisku" - powiedział rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski.



Czwartkowy trening trwał 80 minut. Jak zdradził Kwiatkowski, po południu kadrowicze będą również grać w piłkę, ale... wirtualnie na konsolach."To z naszych zobowiązań marketingowych i sponsorskich" - zaznaczył.



Reprezentantów w Opalenicy odwiedzili piłkarze, którzy z powodu kontuzji nie mogli zostać powołani na Euro. W hotelu "Remes" pojawił się Krzysztof Piątek, w czwartek mają przyjechać Jacek Góralski i Krystian Bielik.



"Selekcjoner już kilka miesięcy temu wyszedł z taką inicjatywą, gdy było wiadomo, że Krystian i Jacek nie będą mogli zagrać. Krzysiek to z kolei już tak bardziej świeża sprawa. Takie spotkania mają pomóc tym zawodnikom się odbudować. Nie jest to łatwa sytuacja dla piłkarzy, kiedy z powodu kontuzji omija ich taki turniej" - wyjaśnił Jakub Kwiatkowski.



Zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 8 czerwca. We wtorek biało-czerwoni zagrają towarzysko z Rosją w Poznaniu, a dzień później przeniosą się do Sopotu i tam pozostaną w trakcie turnieju.



Występ w fazie grupowej mistrzostw Europy zainaugurują 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.