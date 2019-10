Po reprezentacyjnej przerwie w piłkarskiej ekstraklasie czekamy na ligowy klasyk. Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Lechem Poznań. Mimo że oba zespoły radzą sobie w tym sezonie poniżej oczekiwań, to emocji i walki w tym spotkaniu na pewno nie zabraknie! Dla wspomnianych zespołów będzie to bowiem coś więcej niż zwykłe ligowe starcie. Mamy dla was wejściówki na ligowy hit!

