Argentyna, Meksyk i Arabia Saudyjska to rywale reprezentacji Polski w mistrzostwach świata w Katarze. Biało-czerwoni trafili do grupy C. Nasza reprezentacja pierwszy mecz zagra z Meksykiem 22 listopada.

Losowanie grup Mistrzostw Świata w Katarze / Noushad Thekkayil / PAP/EPA Wyniki losowania: Wyniki losowania / FIFA / Internet / RMF FM 19:34 Pierwszy swój mecz Polska rozegra z Meksykiem 22 listopada we wtorek. Z Arabią Saudyjską biało-czerwoni zmierzą się 26 listopada w sobotę. Spotkanie Polska-Argentyna odbędzie się w środę 30 listopada. Nie są jeszcze znane dokładne godziny meczów. Spotkania fazy grupowej zaplanowano na godziny: 11:00, 14:00, 17:00 i 20:00 czasu polskiego. Zostaną one dostosowane do stref czasowych poszczególnych krajów. 19:22 19:18 Kanada trafia do grupy F, gdzie zmierzy się z Belgią, Marokiem i Chorwacją. 19:17 Ghana zagra w grupie H z Portugalią, Urugwajem i Koreą Południową. 19:16 Kamerun zagra w grupie G z Brazylią, Serbią i Szwajcarią. 19:15 Zwycięzca europejskiego barażu rafia do grupy B z Iranem, Stanami Zjednoczonymi i Anglią. 19:15 Drużyna z drugiego interkontynentalnego barażu trafia do grupy E. 19:13 Arabia Saudyjska trafia do grupy C razem z Polską, Argentyną i Meksykiem. 19:12 Ekwador trafia do grupy A z Katarem, Senegalem i Holandią. 19:11 Do grupy D2 trafia zwycięzca pierwszego interkontynentalnego barażu. 19:09 Korea Południowa trafia do grupy H z Portugalią i Urugwajem. 19:09 Maroko zagra w grupie F z Belgią i Chorwacją. 19:08 Japonia zagra w grupie E z Hiszpanią i Niemcami. 19:07 Tunezja trafia do grupy D, gdzie zmierzy się z Francją i Danią. 19:06 Serbia trafia do grupy G, gdzie zagra z Brazylią i Szwajcarią. 19:05 Polska zagra pierwszy mecz z Meksykiem 22 listopada, a ostatni mecz z Argentyną. 19:04 Polska trafia do grupy C, gdzie zagra z Argentyną i Meksykiem. 19:03 Senegal zagra w grupie A, gdzie zmierzy się z Katarem i Holandią. 19:03 Iran wylosowany do grupy B, gdzie zagra z Anglią i Stanami Zjednoczonymi. 19:02 Zaczynamy losowanie polskiego koszyka! 19:01 Szwajcaria zagra w grupie G razem z Brazylią. 19:00 Urugwaj trafia do grupy H, gdzie zmierzy się z Portugalią. 18:59 Do grupy F trafia Chorwacja, gdzie zagra z Belgią. Polska także nie może tam trafić. 18:58 Niemcy trafiają do grupy E, gdzie zmierzą się z Hiszpanią. Polska też tam nie trafi. 18:57 W grupie D zagra Dania, która zmierzy się tam z Francją. Polska na pewno nie trafi do tej grupy. 18:56 Do grupy C zostaje wylosowany Meksyk, gdzie zmierzy się z Argentyną. 18:55 Stany Zjednoczone zagrają w grupie B, gdzie jest już Anglia. 18:54 Holandia trafia do grupy A, gdzie zagra z Katarem. 18:53 Do grupy H trafia Portugalia. 18:52 Brazylia trafia do grupy G. 18:51 Belgia zagra w grupie F. 18:51 Hiszpania zagra w grupie E. 18:50 Mistrzowie świata Francuzi trafiają do grupy D. 18:49 Argentyna zagra w grupie C. 18:48 Anglia trafia do grupy B. 18:47 Zaczynamy losowanie. Katar zgodnie z planem trafia do grupy A. 18:32 Przed losowaniem została zaprezentowana oficjalna piosenka mistrzostw. 18:30 Puchar Świata na scenę wniósł trener reprezentacji Francji, która jest aktualnym mistrzem świata Didier Deschamps. 18:22 Przed ceremonią losowania przemawiał prezydent FIFA Gianni Infantino i emir Kataru Tamim ibn Hamad Al Sani. 18:12 Ceremonię prowadzą: aktor Idris Elba i dziennikarka Reshmin Chowdhury. 18:06 W czasie ceremonii losowania została zaprezentowana oficjalna maskotka katarskiego mundialu - La'eeb, kształtem nawiązujący do tradycyjnego arabskiego nakrycia głowy. 17:52 Losowanie rozpocznie się od koszyku A, aż do koszyka D. Najpierw zostanie wylosowana reprezentacja, później zostanie przydzielona do grupy, a na końcu zostanie jej przyporządkowany numer w grupie. 17:50 Reprezentacja Kataru zostanie przydzielona automatycznie do grupy A. Gospodarze zagrają w meczu otwarcia. 17:40 17:36 17:34 FIFA zdecydowała, że drużyny z tej samej konfederacji nie mogą trafić na siebie w losowaniu, z wyjątkiem UEFA, która ma najwięcej - 13 - przedstawicieli. Z tego wynika, że w każdej grupie znajdzie się co najmniej jedna reprezentacja z Europy, ale nie może być więcej niż dwie. 17:32 Prezes PZPN Cezary Kulesza i selekcjoner Czesław Michniewicz stoi na czele 10-osobowej polskiej delegacji, która bierze udział w Dausze m.in. w piątkowym losowaniu grup mistrzostw świata.

Losowanie grup MŚ 2022. Dziś poznamy naszych rywali grupowych na mundialu

