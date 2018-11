Atletico Madryt, Borussia Dortmund, FC Porto i Schalke 04 Gelsenkirchen awansowały w środę do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Już wcześniej wywalczyła awans Barcelona, a we wtorek siedem innych drużyn: Bayern Monachium, Ajax Amsterdam, Real Madryt, AS Roma, Manchester City, Manchester United oraz Juventus Turyn. Trzy zespoły wciąż walczą o awans z grupy C. Z pewnością to był wieczór, który zapamięta Łukasz Piszczek. 33-letni obrońca rozegrał w środę 45. mecz w barwach Borussii w LM i został samodzielnym rekordzistą klubu, wyprzedzając Stefana Reutera.

