Zaledwie tydzień dzieli nas od turnieju w Katowicach, który zainauguruje zmagania naszej reprezentacji w tegorocznej Lidze Narodów. Już na samym początku Polacy zmierzą się z rywalami światowej klasy: Brazylią, USA i Australią. Mamy dla Was bilety na te spotkania!

Reprezentacja Polski w siatkówce / PZPS /

Liga Narodów nie jest najważniejszym turniejem w tym sezonie reprezentacyjnym. Vital Heynen wiele razy podkreślał, że priorytetem będą kwalifikacje do igrzysk olimpijskich, które zostaną rozegrane w sierpniu. LN będzie jednak służyło trenerowi Heynenowi jako poligon doświadczalny. Szkoleniowiec będzie sprawdzał różne ustawienia i wielu zawodników, by wypracować jak najlepsze rozwiązania na turniej w Gdańsku. To nie oznacza jednak, że siatkarze, którzy wywalczyli mistrzostwo świata będą mieli całkowitą labę, bo obowiązuje przepis, który wskazuje, że w Lidze Narodów musi wystąpić 9 zawodników z poprzedniej dużej imprezy siatkarskiej.

W związku z tym przepisem, w Katowicach prawdopodobnie zobaczymy kapitana drużyny - Michała Kubiaka. Zawodnik w jednym z wywiadów wskazywał, że zagra w Spodku. Kto jeszcze pojawi się w stolicy Górnego Śląska? To wciąż niewiadoma, choć Vital Heynen ogłosił 25-osobowy skład na LN. Na pewno zabraknie Bartosza Kurka, Andrzeja Wrony i Damiana Schulza.

Turniej w Katowicach będzie gratką dla kibiców nie tylko dlatego, że to pierwsza szansa na zobaczenie w tym sezonie reprezentacji walczącej o punkty, ale również ze względu na klasę rywali, z którymi Biało-czerwoni się zmierzą.

Polacy rozpoczną zmagania od meczu z Australią. To najsłabsza drużyna w zestawieniu, ale potrafi zrobić krzywdę. Biało-czerwoni przekonali się o tym podczas igrzysk w Londynie, gdzie przegrali z "Kangurami" 1:3. Ten mecz rozpocznie się o 20:30, a wcześniej, bo o 17:30, pierwszy gwizdek spotkania USA i Brazylii.

W sobotę o 14 rozpocznie się rywalizacja Brazylii i Australii, a później Polacy staną do walki z drużyną z USA, drużyną która zazwyczaj w roku poprzedzającym igrzyska ma już zgrany skład i nie gra poniżej pewnego poziomu.

W niedzielę o 14 Amerykanie zagrają z Australią, a na deser kibice, którzy zdecydują się na pojawienie się w Spodku, zobaczą mecz Polska - Brazylia. Spotkania tych dwóch drużyn zawsze przynoszą wielkie emocje. Tym razem nie powinno być inaczej, szczególnie, że ostatnio Polska mierzyła się z Brazylią w finale ubiegłorocznych mistrzostw świata. Można się więc spodziewać, że Canarinhos będą mieli ochotę na wzięcie rewanżu.

Dziś (piątek, 24 maja ) po godz. 15 będziemy mieć dla Was bilety. Jeśli chcecie zobaczyć na żywo mecze siatkarzy - dzwońcie 12 20000 14





Harmonogram turnieju w Katowicach:

Piątek, 31.05

17.30 USA - Brazylia

20:30 Polska - Australia

Sobota, 1.06

14:00 Australia - Brazylia

17:00 Polska - USA

Niedziela, 2.06

14:00 Australia - USA

17:00 Brazylia - Polska

Skład reprezentacji Polski na Ligę Narodów 2019

Rozgrywający: Fabian Drzyzga, Marcin Janusz, Marcin Komenda, Grzegorz Łomacz

Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Michał Kubiak, Bartosz Kwolek, Piotr Łukasik, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka

Środkowi: Mateusz Bieniek, Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Piotr Nowakowski, Michał Szalacha

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Łukasz Kaczmarek, Dawid Konarski, Maciej Muzaj

Libero: Jędrzej Gruszczyński, Jakub Popiwczak, Damian Wojtaszek, Paweł Zatorski