Reprezentacja Polski remisuje 2:2 z Holandią w meczu Ligi Narodów. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Matty Cash i Piotr Zieliński, a dla Holandii - Davy Klaassen i Denzel Dumfries.

Matty Cash / Leszek Szymański / PAP

W bramce biało-czerwonych znalazł się Łukasz Skorupski. W obronie od pierwszych minut meczu zagrali Matty Cash, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński i debiutant Jakub Kiwior. Przed nimi jako defensywni pomocnicy znaleźli się Jacek Góralski i Grzegorz Krychowiak, a na skrzydłach Przemysław Frankowski i Nicola Zalewski. Wyżej był Piotr Zieliński i przed nim Krzysztof Piątek.

Kapitanem jest rozgrywający 91. mecz w kadrze Grzegorz Krychowiak.

Mecz Holandia - Polska jest prowadzony przez tureckiego sędziego Halila Umuta Melera. "Oranje" zagrają mecz ze zmaltretowaną drużyną z Polski - zauważa z przekąsem portal RTL Nieuws, przypominając środową porażkę naszej reprezentacji z Belgią (1:6).

Ankieta Jak zakończy się mecz Holandia – Polska? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Jak zakończy się mecz Holandia – Polska? Polska wygra 20% Polska przegra 69% Będzie remis 11%

głosów: 293

W Rotterdamie jest specjalny wysłannik RMF FM - Paweł Pawłowski.

Po dwóch kolejkach rywalizacji w najwyższej dywizji biało-czerwoni mają trzy punkty. Najpierw pokonali we Wrocławiu Walię 2:1, a w minioną środę ulegli w Brukseli Belgii 1:6, tracąc w drugiej połowie aż pięć bramek.

Holendrzy wygrali oba dotychczasowe spotkania LN. Najpierw pokonali Belgię 4:1, a następnie - również na wyjeździe - Walię 2:1. W drużynie gospodarzy nie zagra jeden z najlepszych obrońców świata Virgil van Dijk z Liverpoolu (dostał zgodę na opuszczenie zgrupowania). Na ławce rezerwowych usiądzie m.in. inny znany defensor Matthijs de Ligt.

Składy:

Holandia: 13-Mark Flekken - 2-Jurrien Timber, 6-Stefan de Vrij, 5-Nathan Ake - 22-Denzel Dumfries, 11-Steven Berghuis, 14-Davy Klaassen, 21-Frenkie de Jong, 17-Daley Blind - 7-Steven Bergwijn, 10-Memphis Depay (kapitan).

Polska: 12-Łukasz Skorupski - 2-Matty Cash, 5-Jan Bednarek, 4-Jakub Kiwior, 18-Bartosz Bereszyński - 7-Przemysław Frankowski, 10-Grzegorz Krychowiak (kapitan), 6-Jacek Góralski, 20-Piotr Zieliński, 21-Nicola Zalewski - 23-Krzysztof Piątek.

Jak wygląda bilans dotychczasowych spotkań Polaków z Holandią?

Trzy zwycięstwa, przy czym ostatnie w 1979 roku, sześć remisów i osiem porażek - to bilans dotychczasowych 17 spotkań piłkarskiej reprezentacji Polski z Holandią. Bilans bramek to 17-24 na niekorzyść biało-czerwonych.

Dzień po rywalizacji z Holandią biało-czerwoni wrócą do Warszawy, gdzie we wtorek podejmą na PGE Narodowym Belgię. Ostatnie dwa spotkania LN - z Holandią u siebie i z Walią na wyjeździe - zagrają we wrześniu.