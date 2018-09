Przed nami 10. już kolejka piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. W piątkowy wieczór o punkty powalczą Legia Warszawa i Arka Gdynia. To będzie pierwsze spotkanie tych drużyn od lipcowego Superpucharu Polski. Mamy dla Was bilety na to spotkanie. Jak je zdobyć?

Piłkarze Legii Warszawa / Adam Warżawa /PAP

