Grzegorz Krychowiak zmienia klub i opuszcza rosyjski Krasnodar. Reprezentant Polski dołączył do saudyjskiego Al-Shabab. Podpisał roczny kontrakt.

Grzegorz Krychowiak / Andrzej Lange / PAP

Al-Shabab przekazał, że Grzegorz Krychowiak podpisał z klubem kontrakt. Ma on obowiązywać przez rok.

Al-Shabab zajęło w poprzednim sezonie ligowym w Arabii Saudyjskiej czwarte miejsce.

Krychowiak po ataku Rosji na Ukrainę podpisał tymczasowy kontrakt do końca sezonu z AEK Ateny. Po zakończeniu rozgrywek ruszyły spekulacje, czy reprezentant Polski definitywnie opuści Rosję, i do jakiego klubu trafi.

W czerwcu na konferencji prasowej przed meczem Polski z Belgią Krychowiak był pytany o swoją przyszłość.

Ciężko mi coś planować, bo nie wiem, jak to się wszystko potoczy. Muszę wrócić do Rosji i zacząć tam przygotowania. Najpierw muszę porozmawiać z klubem, jak oni to wszystko widzą. Jest tyle znaków zapytania, że ciężko jest mi cokolwiek powiedzieć. Rozmawiam ze swoim agentem i - kluby dzwonią, ale są dwie strony, które muszą podjąć decyzję. A ta decyzja musi być najlepsza i dla klubu, i dla mnie - mówił Krychowiak.

Media informowały, że reprezentant Polski przyjechał do Rosji, żeby negocjować rozwiązanie umowy, która obowiązywała do lata 2024 roku. Z kolei w Rosji pojawiały się doniesienia, że Krychowiak jednak pozostanie w Krasnodarze.

Tak się jednak nie stało.