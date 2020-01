Brytyjskie i polskie media poinformowały w czwartek wieczorem, że wszystko wskazuje na to, iż piłkarz reprezentacji Polski Kamil Grosicki przejdzie z Hull City do innego angielskiego drugoligowca - West Bromwich Albion.

Kamil Grosicki / Tim Goode / PAP/EPA

Transferu, którego kwota ma oscylować wokół miliona funtów, nie potwierdziły wciąż oba kluby. Lokalne media w Hull poinformowały, że "Tygrysy" zaakceptowały ofertę WBA za polskiego skrzydłowego.



Z kolei według portalu sport.pl, 31-letni Grosicki przeszedł już testy medyczne i podpisał półtoraroczny kontrakt z drugą obecnie drużyną The Championship, czyli zaplecza angielskiej ekstraklasy. Jej trenerem jest Chorwat Slaven Bilic.



W lecie kończyła się umowa polskiego piłkarza z Hull City i wtedy mógłby zmienić pracodawcę za darmo. Stąd 13. aktualnie drużynie drugiej ligi zależało na transferze zimą.



73-krotny reprezentant Polski do Hull City trafił zimą 2017 roku z francuskiego Stade Rennes. Po pół roku drużyna spadła z Premier League i mimo ambicji, planów nie udało się jej dotychczas wrócić do angielskiej elity.

Grosicki i jego nieudane transfery

Grosicki w trakcie gry w Hull miał kilka ofert transferowych, które nie zakończyły się powodzeniem - we wrześniu 2018 roku prawie przeniósł się do tureckiego Bursasporu. Polak nawet przeszedł testy medyczne, a negocjacje były na ostatniej prostej. W ostatniej chwili reprezentant naszego kraju się rozmyślił i opuścił Turcję - przypomina Onet.

Wcześniej miał się też przenieść do angielskiego Burnley, ale do transferu ostatecznie nie doszło.