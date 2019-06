Za kilka dni na Mazury ponownie zjadą fani sportów motorowych. W piątek ruszy 76. Rajd Polski, który będzie w tym roku rundą Mistrzostw Europy FIA i Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Na starcie cała nasza krajowa czołówka i kierowcy rywalizujący o mistrzostwo Starego Kontynentu. Liderem tej klasyfikacji jest Polak Łukasz Habaj i to on pojedzie w rajdzie z prestiżowym numerem jeden. Dyrektor rajdu Krzysztof Maciejewski zapewnia w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Patrykiem Serwańskim, że na miejscu wszystko jest już gotowe. A trzeba zadbać nie tylko o rajdowe odcinki specjalne, ale także o kibiców.

W piątek rusza 76. Rajd Polski mat.prasowe /

Patryk Serwański: Jak w tym roku będzie przebiegać trasa, bo zdecydowaliście się na bardziej kompaktową wersję. Ma być łatwiej kibicom, a czy będzie ciekawie dla kierowców?

Krzysztof Maciejewski: Po to wprowadziliśmy zmiany, żeby kibice mieli łatwiej z dotarciem do ciekawych miejsc i po to by kierowcy mogli skupić się na rywalizacji a nie musieli jeździć długich przelotów dojazdówkami. W tym roku poszli zatem w stronę tego, by trasa rajdu była kompaktowa.

Ważne jest także to, że z roku na rok systematycznie poprawia się jakość mazurskich szutrów. Te trasy są coraz lepszej jakości. Korzystają uczestnicy rajdu a przez cały rok mieszkańcy czy turyści.

Przez sześć, siedem lat postęp jest ogromny. To zasługa tego, że musieli dostosować trasy do wymagać Mistrzostw Świata WRC. Teraz jesteśmy w c Mistrzostw Europy FIA, ale jesteśmy beneficjentami tych zmian. Ja miałem dużo interakcji ze strony kierowców, którzy nie jechali Rajdu Polski, kiedy był rundą cyklu WRC i przyjechali po przerwie do Mikołajek. Byli pozytywnie zaskoczeni tym jak pozytywnie zmieniły się rajdowe odcinki.

Co w tym roku przygotowano dla kibiców, bo przecież tu też trzeba corocznie przygotowywać coś nowego.

Oczywiście bardzo ważną zmianą jest zmiana terminu rajdu. Koniec czerwca, początek wakacji. Spodziewamy się zdecydowanie więcej osób. Część to będą typowi rajdowi fani, ale będzie też sporo osób, które po raz pierwszy zobaczą taką imprezę. Przygotowaliśmy możliwość noclegu na kempingach tuż przy strefach kibica. Staramy się by takie miejsca miały relatywnie łatwy dojazd, parkingi, toalety. Wszystkie, szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 76. Rajdu Polski w zakładce "kibice".



Trudnym dniem także dla organizatorów będzie sobota. To najdłuższy rajdowy dzień. Zaczynamy rano, kończymy właściwie wieczorem. To jest wyzwanie?

Tak, aczkolwiek porównując to z Mistrzostwami Świata to z takim wyzwaniem damy sobie radę. Rzeczywiście to najdłuższy dzień, ale nie ekstremalny. O tej porze roku długo będzie widno, dobra pogoda. Nie przewiduję tu jakichś kłopotów, czy problemów organizacyjnych.

Fantastyczną rzeczą jest to, że z numerem 1 pojedzie lider Mistrzostw Europy Łukasz Habaj. Polak z "jedynką" to się w Rajdzie Polski nie zdarza co sezon.

Ogromnie się cieszę, że Łukasz ma tak udany sezon. Już przed rokiem pokazywał, że radzi sobie coraz lepiej. W tym roku jak widać mamy kolejną już czwartą rundę a on cały czas jest numerem jeden. Trzymam kciuki, bo dowiózł to do końca sezonu.



Już w piątek rusza 76. Rajd Polski. Dyrektor rajdu zapewnia, że wszystko jest gotowe / mat.prasowe /