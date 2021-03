Brytyjski premier Boris Johnson powiedział, że w razie potrzeby całe tegoroczne piłkarskie mistrzostwa Europy mogą się odbyć w Anglii. Poparł także wspólną kandydaturę pięciu federacji z Wysp Brytyjskich do organizacji mistrzostw świata w 2030 roku.

ME 2021 - premier Johnson: Anglia może sama zorganizować turniej / foto. pixabay /

"Jesteśmy gospodarzami Euro. Jesteśmy gospodarzami półfinałów i finału. Jeśli chcą (UEFA - red.), żebyśmy gościli jakieś inne mecze, jesteśmy na pewno za tym, ale w tej chwili jesteśmy tam, gdzie (mówi) UEFA" - powiedział premier Boris Johnson w rozmowie z dziennikiem "The Sun".

Zgodnie z obowiązującym planem, mistrzostwa Europy mają się odbyć na 12 stadionach w 12 krajach, z czego siedem meczów ma być rozegrane na Wembley w Londynie i cztery na Hampden Park w Glasgow.

Ale w związku z sytuacją epidemiczną w Europie nie jest pewne, czy rozrzucenie turnieju po całym kontynencie jest realne.

UEFA zapowiada, że ostateczna decyzja w sprawie turnieju podjęta zostanie w kwietniu.

Ponieważ w Wielkiej Brytanii szczepienia przeciw Covid-19 idą najszybciej w Europie, a liczba zakażeń spada, jest możliwe, że w tym kraju do czasu rozpoczęcia turnieju zostaną już zniesione restrykcje epidemiczne. Według przedstawionego w zeszłym tygodniu przez Johnsona harmonogramu wychodzenia z lockdownu w Anglii, ograniczenia w kontaktach społecznych mogą być całkowicie zniesione od 21 czerwca. Od tego czasu mogłyby się odbywać m.in. imprezy sportowe z pełnym udziałem publiczności.

Planowany termin mistrzostw Europy to 11 czerwca - 11 lipca.

Johnson poparł też wspólną organizację mistrzostw świata w 2030 roku przez Anglię, Szkocję, Walię, Irlandię Północną oraz Irlandię.

"Jesteśmy bardzo, bardzo chętni, aby sprowadzić futbol do domu w 2030 roku. Uważam, że to właściwe miejsce. To jest ojczyzna piłki nożnej, to jest właściwy czas. To będzie absolutnie wspaniała rzecz dla kraju" - mówił Johnson.

Decyzja o tym, komu zostanie przyznana organizacja mistrzostw świata w 2030 roku ma zapaść w 2024. Zgłoszenie wspólnej kandydatury poważnie rozważają także Hiszpania i Portugalia oraz Argentyna, Urugwaj, Paragwaj i Chile.