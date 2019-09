Hiszpańskie media wypowiadają się z szacunkiem o polskich koszykarzach, rywalami ich reprezentacji w ćwierćfinale mistrzostw świata. Wskazują na stonowane opinie swoich graczy przed wtorkowym spotkaniem w Szanghaju.

Reprezentacja Hiszpanii po meczu z Serbią / MADE NAGI / PAP/EPA

Wydawany w Katalonii dziennik “Mundo Deportivo" cytuje zawodnika hiszpańskiego zespołu Sergio Llulla, który wskazał, że nie wolno lekceważyć “zespołów, które zakwalifikowały się do ćwierćfinału mistrzostw świata".



Llull zaznaczył, że Polska może być trudnym rywalem dla Hiszpanii, która “niczego jeszcze w tym turnieju nie osiągnęła".



Polska nie będzie łatwym rywalem. Musimy mocno stąpać po ziemi - podkreślił.



Na niespodziewane wejście Polaków do ćwierćfinału koszykarskich mistrzostw świata wskazuje z kolei dziennik “Sport". Stołeczna gazeta cytuje też kapitana rodzimej reprezentacji Rudy'ego Fernandeza, który nazwał biało-czerwonych “dobrym zespołem", przestrzegając przed jego lekceważeniem.



Polska gra w tym turnieju bardzo dobrze, pomimo tego, że nie ma znanych zawodników. Gra jednak, podobnie jak my, całą swoją ekipą - zaznaczył.



Z kolei telewizja TVE odnotowuje zmęczenie w ekipie Sergio Scariolo oraz niespodziewane odwołanie treningu Hiszpanów w szanghajskiej hali Oriental Sports Center. Stacja wskazuje, że rywale Polaków będą mieć w poniedziałek jedynie sesję odnowy biologicznej w hotelu, w którym mieszkają.



Polaków “za stosunkowo łatwego rywala" uważa natomiast dziennik “Marca". Największa sportowa gazeta Hiszpanii wskazuje na szczęśliwe ułożenie najbliższych gier dla ekipy kierowanej przez trenera Scariolo.



“Jeśli uda nam się wygrać z Polską, to Stany Zjednoczone staną na naszej drodze dopiero w finale" - napisała w poniedziałek wydawana w Madrycie gazeta.



Z kolei dziennik “AS" choć nazywa biało-czerwonych “niespodzianką" mistrzostw świata przypomina, że polski zespół został w niedzielę “zdemolowany" przez ekipę Argentyny 91:65. Spotkanie na szczycie grupy I dało Polsce drugie miejsce i postawiło na drodze zwycięzcy grupy J, którym okazała się Hiszpania.



Ćwierćfinałowe spotkanie biało-czerwonych z Hiszpanią odbędzie się we wtorek w Szanghaju o godz. 15.00 czasu polskiego.