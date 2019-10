To będą dwa weekendy sportowych emocji! Ponad 350 koni, prawie 600 jeźdźców i międzynarodowa obsada zawodów Cracovia Szary Equestrian Show, która robi wrażenie!

Skoki przez przeszkody / Jacek Skóra / RMF FM

Na parkurze Klubu Jazdy Konnej Szary w Michałowicach wystartuje bardzo mocna polska reprezentacja, w której zobaczymy m.in. Jarosława Skrzyczyńskiego, Krzysztofa Ludwiczaka, Adama Grzegorzewskiego, Michała Kaźmierczaka, Mściwoja Kieconia czy gospodarzy ośrodka KJK Szary - Annę Szary-Ziębicką i Michała Ziębickiego.

Skoki przez przeszkody / Jacek Skóra / RMF FM

Pojawią się też uczestnicy Światowych Igrzysk Jeździeckich Markus Saurugg i Gerfried Puck z Austrii, Holender Rowen van de Meehn - srebrny medalista klasyfikacji drużynowej Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Buenos Aires (2018) i tegoroczny srebrny medalista drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów i Młodych Jeźdźców w Zuidwolde. Do tego dobrze znani z krajowych aren, bo często występujący w Polsce - Andrius Petrovas z Litwy czy Rosjanin - Vladimir Bieletskiy. To już czwarta edycja zawodów, która kusiła jeźdźców zróżnicowanym programem, 4 konkursami zaliczanymi do światowej klasyfikacji Longines Rankings i wysoka pulą nagród - 600 000 PLN.

Kibiców czekają dwa weekendy rywalizacji (I tura - od 17 do 20 października, II tura od 24 do 27 października) wstęp na imprezę jest wolny. Zaprasza Aleksandra Łachwa z KJK Szary Michałowice

Aleksandra Łachwa - Klub Jazdy Konnej Szary Jacek Skóra /RMF FM

Parkury będą adekwatne do rangi zawodów. A ranga jest wysoka - zapowiada gospodarz toru w Michałowicach Szymon Tarant. Przypomina, że 4 konkursy zaliczane są zaliczane do światowego rankingu FEI, więc stara się dostosować do stawki zawodników jacy przyjechali na Cracovia Szary Equestrian Show.

Szymon Tarant - gospodarz toru i spiker zawodów w Michałowicach Jacek Skóra /RMF FM