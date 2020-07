Rozgrywki Fortuna 1. Ligi wchodzą w decydującą fazę. Do końca sezonu pozostały już tylko trzy ligowe kolejki, ale ciągle nie znamy nawet jednego zespołu, który awansuje do Ekstraklasy. Niewiadomą jest także skład baraży, które wyłonią ostatnią drużynę z promocją do wyższej ligi oraz komplet spadkowiczów. Emocji zatem nie zabraknie.

REKLAMA