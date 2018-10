Robert Kubica nie przestaje myśleć o powrocie do rywalizacji o mistrzostwo świata Formuły 1. W tym sezonie polski kierowca pełni rolę rezerwowego w ekipie Williamsa i nie dostał szansy na występ w żadnym Grand Prix. Teraz otrzymał ofertę z zespołu Force India. Ona jednak przewiduje dla niego taką samą funkcję.

Robert Kubica / XPB Images/Press Association Ima / PAP/PA





Właścicielem Force India jest miliarder Lawrence Stroll. Syn Kanadyjczyka w 2018 roku jest pierwszym kierowcą Williamsa. Kubica przez cały sezon pomagał młodemu zawodnikowi w przystosowaniu się do samochodu.

Sam miał tylko kilka okazji, aby jeździć w oficjalnych treningach przed Grand Prix. Ojciec 20-latka wysoko ocenia umiejętności Kubicy i dlatego teraz zaproponował mu angaż w Force India. To właśnie w tej ekipie w 2019 roku będzie startował Lance Stroll.

Pojawiały się plotki, że Polak i Kanadyjczyk mogą stworzyć parę. Nic takiego jednak nie nastąpi, bo w teamie będzie startował nadal Sergio Perez z Meksyku.

33-letni Kubica w nowym zespole miałby robić tak naprawdę to samo, co w poprzednim. Najgorsze jednak dla niego byłoby to, że w rzeczywistości nie będzie miał szans na jazdę w Grand Prix.

Jakiś czas temu pojawiła się także informacja o zainteresowaniu z Toro Rosso. Zostaje oczywiście także ewentualność, aby nasz kierowca został w Williamsie. Jest nawet mała ewentualność, że jeździłby tam regularnie.

Krakowianin cały czas walczy o powrót do rywalizacji w mistrzostwach świata. Po wypadku na początku 2011 roku w rajdzie nadal nie wrócił do pełni sprawności fizycznej. Prawdopodobnie nie stanie się to nigdy.