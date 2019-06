Niespodziewany początek finału Ligi Mistrzów! Już w 27 sekundzie meczu podyktowany został rzut karny dla Liverpoolu. Do "jedenastki" podszedł Mohamed Salah, który wykorzystał szansę i dał "The Reds" prowadzenie 1:0.

SKŁADY

Tottenham Hotspur: Lloris – Rose, Verthongen, Alderweireld, Tripper – Sissoko, Winks – Alli, Eriksen, Heung-Min Son - Kane



Liverpool F. C.: Alisson – Robertson, van Dijk, Matip, Alexander-Arnold - Winaldum, Fabinho, Henderson – Mane, Firminio, Salah

Przed spotkaniem piłkarze uczcili minutą ciszy pamieć Jose Antonio Reyes’a, który w sobotę zginął w wypadku samochodowym.

Mecz rozpoczął się najgorzej jak tylko mógł dla drużyny Tottenhamu. Już w 27 sekundzie spotkania sędzia odgwizdał rzut karny dla Liverpoolu. Stało się to po tym, jak piłka trafiła w ramię Sissoko po uderzeniu Mane. Do jedenastki podszedł Mohamed Salah. Egipcjanin zdecydował się na strzał w środek bramki. Okazało się to dobrą decyzją, bo Alisson kompletnie nie wyczuł intencji napastnika i 2. minucie "The Reds" prowadzili już 1:0.