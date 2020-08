Kimmich dobrze dograł w pole karne, tam najlepiej odnalazł się Coman i uderzeniem głową umieścił piłkę w siatce. Pierwsza połowa finałowego meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów zakończyła się bezbramkowym remisem. Paris Saint Germain gra z Bayernem Monachium. Trudno jednoznacznie wskazać lepszą drużynę. Na początku na pewno byli to Paryżanie, a ich szarże prowadził przeważnie Kylian Mbappé. Dwa razy na posterunku był Neuer przy strzałach Neymara, a to głowie dlatego, że odrobinę gubiła się defensywa Bawarczyków. Bayern miał kilka świetnych okazji. W tym dwie Roberta Lewandowskiego. Polak raz trafił w słupek, a raz dosłownie nadział się na interweniującego Keylora Navasa.

Pierwsza połowa finałowego meczu bez bramek / Lluis Gene / POOL / PAP/EPA





Pierwsze sekundy gry to dość intensywne ataki Bayernu. Skończyło się nawet faulem. Już w 3. minucie Bawarczycy mieli pierwszy stały fragment gry. Dośrodkowywał Kimmich, ale Paryżanie obronili się bez większych problemów.

Nadeszła odpowiedź PSG. Potężnymi strzałami popisywał się wtedy Kylian Mbappe, którego uderzenia trafiały jednak w obrońców Bayernu. Może to i dobrze, bo Manuel Neuer wydawał się lekko niepewny - dwa pierwsze podania, jakie wykonał nie trafiły do adresatów.

Niemiecki bramkarz wszedł jednak w mecz po kwadransie. W jednej akcji dwa razy wybrobnił - w stycuacji prawie sam na sam - strzały Neymara.

I wtedy też na boisku zauważalny stał się Robert Lewandowski, który zaczął wracać pod własne pole karne, by wspomagać kolegów w obronie.

Błysnął też w ofensywie. 22. Minuta, to pierwsza okazja Lewego. Polak przyjął piłkę w szesnastce - tyłem do bramki. Obrócił się z rywalem na plecach i oddał strzał - niestety w słupek. I co ciekawe - był to pierwszy słupek Lewandowskiego w tym sezonie Ligi Mistrzów.

Kolejna sytuacja Lewego była w 31. minucie, gdzie po świetnym dośrodkowaniu - Lewandowski uderzał głową z pola bramkowego. Instynktownie obronił jednak Navas.

Bayern ma jednak pewne kłopoty. Z boiska zszedł kontuzjowany Boateng. Zastąpił go Sule.

Komentatorzy uważają, że faworytem tego starcia są Bawarczycy. Jednak historia spotkań niemieckiej drużyny z PSG daje większe szanse na zwycięstwo Francuzom. Obie drużyny spotkały się na boisku osiem razy. Paryżanie wygrywali pięciokrotnie, a Bayern trzykrotnie.

Jak pisze Onet, obie drużyny zasłużyły na miejsce w finale, prezentując ofensywny i efektowny futbol.

Polski akcent w niemiecko-francuskim finale

W składzie Bawarczyków - Robert Lewandowski, który może być piątym polskim zdobywcą najcenniejszego trofeum w europejskiej klubowej piłce. Lewandowski stanie przed drugą szansą na triumf w Champions League. W 2013 roku jego Borussia Dortmund przegrała w finale na Wembley z... Bayernem.

Do tej pory udało się to Zbigniewowi Bońkowi, Józefowi Młynarczykowi, Jerzemu Dudkowi i Tomaszowi Kuszczakowi.

Finałowe składy

Trener Bawarczyków Hansi Flick zdecydował się tylko na jedną zmianę w porównaniu do półfinałowego spotkania z Olympique Lyon: na lewym skrzydle zamiast Chorwata Ivana Perisica zagra Francuz Kingsley Coman.



Składy Bayernu Monachium i Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów:



Bayern: 1-Manuel Neuer - 32-Joshua Kimmich, 17-Jerome Boateng, 27-David Alaba, 19-Alphonso Davies - 22-Serge Gnabry, 6-Thiago Alcantara, 25-Thomas Mueller, 18-Leon Goretzka, 29-Kingsley Coman - 9-Robert Lewandowski.

PSG: 1-Keylor Navas - 4-Thilo Kehrer, 2-Thiago Silva, 3-Presnel Kimpembe, 14-Juan Bernat - 21-Ander Herrera, 5-Marquinhos, 8-Leandro Paredes - 11-Angel Di Maria, 7-Kylian Mbappe, 10-Neymar.