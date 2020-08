W przyszłym tygodniu właściciel Formuły 1 koncern Liberty Media ma przedstawić cztery nowe wyścigi, które znajdą się w kalendarzu tegorocznego sezonu - ujawnił portal grandpx.news.

Zdjęcie ilustracyjne. Grand Prix Hiszpanii / ALEJANDRO GARCIA / POOL / PAP/EPA

Dotychczas w kalendarzu 2020 jest 13 wyścigów Grand Prix, wszystkie w Europie. Teraz - według nieoficjalnych informacji - dojdą cztery. Dwa mają być rozegrane w Bahrajnie, jeden w Stambule i finałowy na zakończenie sezonu w Abu Zabi.

Niespodzianką jest runda w Stambule, która ma być rozegrana w połowie listopada.



Ostatni raz byłem w Stambule dziesięć lat temu i dobrze pamiętam niesamowity ósmy zakręt. Może być ciekawie - powiedział szef zespołu Mercedes Toto Wolff. Austriak dodał jednak, że są to wiadomości nieoficjalne i trzeba poczekać na ich potwierdzenie.



Poproszony o ocenę czterech projektowanych rund Alex Albon z Red Bulla przyznał, że "to świetnie". Jego zdaniem ściganie się na prawdziwych, dobrze przygotowanych torach wyścigowych daje kierowcy największą satysfakcję.



Mugello, Imola, Stambuł - to najlepsze miejsca do wyścigów. Jestem za - dodał Albon.



W aktualnym kalendarzu ostatnią, trzynastą rundą mistrzostw świata F1 jest wyścig na Imoli zaplanowany na 31 października.