O EuroBasket musimy jeszcze powalczyć. Polscy koszykarze przegrali w Walencji z Izraelem 72:78.

Mecz Polska-Izrael / PAP/EPA/MIGUEL ANGEL POLO /

To druga porażka biało-czerwonych z tym rywalem w gr. A - w Gliwicach przegrali 71:75.



Izrael z czteroma wygranymi zapewnił sobie awans do Eurobasketu.



W lutowym "okienku" 2021 kwalifikacji Polsce pozostaną do rozegrania mecze z Hiszpanią i Rumunią w roli gospodarza, jednak ze względu na epidemię koronawirusa najprawdopodobniej spotkania będą rozgrywane ponownie w "bańkach".

