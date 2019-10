Aleksandar Rogic został w czwartek trenerem piłkarzy występującej w ekstraklasie Arki Gdynia. 38-letni serbski szkoleniowiec, który pracował ostatnio w lidze estońskiej, zastąpił zwolnionego we wtorek Jacka Zielińskiego i podpisał kontrakt do 30 czerwca 2021 roku.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Urodzony w 1981 roku w Belgradzie Rogic rozpoczął pracę z seniorami w sezonie 2007/2008 w FC Floriana na Malcie. W sierpniu 2008 roku został asystentem trenera Radomira Antica w reprezentacji Serbii, która w 2010 roku awansowała na mistrzostwa świata w RPA.

W 2011 roku znalazł się w sztabie Gorana Stevanovica w reprezentacji Ghany, która rok później zajęła czwarte miejsce w Pucharze Narodów Afryki. Następnie był asystentem w FK Partizan, w chińskim Shandong Luneng, w reprezentacji Serbii u Dicka Advocaata oraz w Hebei w Chinach.



W lipcu 2017 roku objął mistrza Estonii FC Florę Tallinn, a w listopadzie został trenerem Levadii Tallinn. Tę drużynę prowadził do 15 września tego roku.



Rogic zastąpił w Arce 58-letniego Zielińskiego, który przejął ją po Zbigniewie Smółce 12 kwietnia i zdołał utrzymać w ekstraklasie. Początek tego sezonu jest jednak w wykonaniu gdyńskiego zespołu bardzo słaby.



W 11 ligowych meczach żółto-niebiescy zgromadzili dziewięć punktów, na co złożyły się dwa zwycięstwa, trzy remisy oraz sześć porażek, przy bilansie bramkowym 8-18. W ostatnim spotkaniu arkowcy, którzy zajmują w tabeli 14. pozycję i mają dwa "oczka" przewagi nad ostatnim ŁKS Łódź, przegrali 1:4 w Płocku z Wisłą.



Gdynianie odpadli również z rozgrywek Pucharu Polski - w 1/32 finału ulegli w Opolu ostatniej w pierwszej lidze Odrze 0:1.



Przed Rogicem kandydatem do objęcia Arki był Wojciech Stawowy. 53-letni szkoleniowiec, który prowadził już żółto-niebieskich od czerwca 2006 do kwietnia 2008 roku, a od października 2016 roku jest dyrektorem sportowym akademii piłkarskiej Escola Varsovia, pojawił się w poniedziałek w Gdyni na rozmowach, ale te negocjacje zakończyły się fiaskiem. Tymczasowo obowiązki pierwszego szkoleniowca przejął we wtorek asystent Zielińskiego, niespełna 34-letni Daniel Myśliwiec.



Tego dnia gdynianie wyjechali na zgrupowanie do Centralnego Ośrodka Sportu Cetniewo, z którego mają wrócić w piątek. W niedzielę 20 października żółto-niebiescy podejmą w derbach Trójmiasta trzecią w tabeli Lechię Gdańsk.



Arka jest czwartym klubem ekstraklasy, w którym doszło w tym sezonie do zmiany szkoleniowca. Wcześniej roszada na tym stanowisku miała miejsce w Wiśle Płock, Koronie Kielce i KGHM Zagłębiu Lubin.