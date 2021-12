Radosław Kawęcki zdobył złoty medal w wyścigu na 200 metrów stylem grzbietowym podczas pływackich mistrzostwach świata na krótkim basenie w Abu Zabi. To czwarty w karierze triumf w imprezie tej rangi 30-letniego głogowianina.

Radosław Kawęcki po wyścigu na 200 m stylem grzbietowym podczas mistrzostw Polski / Wojtek Jargiło / PAP

Kawęcki miał czas 1.48,68. Drugie miejsce zajął Amerykanin Shaine Casas - 1.48,81, a trzecie Niemiec Christian Diener - 1.48,97.



Polak w swoim stylu zaczął wyścig spokojnie i w połowie rywalizacji był piąty. Na prowadzenie wyszedł na ostatniej długości.

W rozgrywanych od 1993 roku mistrzostwach świata na krótkim basenie biało-czerwoni zgromadzili do tej pory 25 medali - 4 złote, 6 srebrnych i 15 brązowych. Wszystkie krążki z najcenniejszego kruszcu zdobył Kawęcki.



Po raz pierwszy na najwyższym stopniu MŚ stanął w 2012 roku w Stambule. Skutecznie bronił tytułu w 2014 w Dausze i w 2016 w Windsor. Natomiast w 2018 w Hangzhou wywalczył brąz. W dorobku ma również srebro na 100 m st. grzbietowym zdobyte w 2014 roku.



To pierwszy medal dla Polski w Abu Zabi. Mistrzostwa zakończą się we wtorek, a z biało-czerwonych szansę stanąć na podium ma jeszcze Katarzyna Wasick, która do finału 50 m kraulem awansowała z drugim rezultatem.