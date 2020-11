Barcelona, Juventus Turyn, Sevilla i Chelsea Londyn już w 4. kolejce fazy grupowej zapewniły sobie awans do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś na boiska wyjdą drużyny z grup od A do D. Awans do 1/8 finału może sobie zapewnić sobie broniący trofeum Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego, który zagra z FC Salzburg.

Juventus vs Ferencvaros /ALESSANDRO DI MARCO /PAP/EPA

