​Przygotowanie do maratonu i udział w nim może nas odmłodzić nawet o cztery lata! Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu w Londynie.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W wyniku wytężonych ćwiczeń fizycznych zmienia się elastyczność żył, tętnic i mięśnia sercowego. Dzięki regularnym ćwiczeniom - zachowują się one tak jak u ludzi o cztery lata młodszych.

Badania zostały przeprowadzone przez uczonych na grupie prawie 140 osób, które przygotowywały się do pierwszego w życiu maratonu. Testy sprawnościowe przeprowadzono na początku, w trakcie i na końcu okresu treningowego.

Na regularnych treningach najbardziej skorzystały osoby, które przed maratonem były w najgorszej kondycji fizycznej. To właśnie one najwięcej skorzystały na przygotowaniach do maratonu - szczególnie obniżyło się u nich niebezpieczeństwo zawału.

Średni czas przebiegnięcia maratonu, w przypadku ludzi którzy biorą w nim udział po raz pierwszy, to miedzy 4.5 - 5.5 godziny. Jego dystans wynosi ponad 42 kilometry.